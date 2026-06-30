「北中米Ｗ杯・１回戦、日本代表１−２ブラジル代表」（２９日、ヒューストン）

日本は史上最多５度の優勝を誇るブラジルに敗れ、３大会連続１６強入りを逃し、敗退となった。Ｗ杯の舞台で２度目のサッカー王国との対戦となったが、０６年ドイツ大会に続き敗戦。通算対戦成績は１５戦１勝１２敗２分け。今大会から参加４８チームに拡大され、３２チームによる決勝トーナメントとなったが、日本にとって悲願の決勝Ｔで勝利はならず。分厚い壁に阻まれ、鬼門を突破できなかった。

元日向坂４６で女優・影山優佳は白のアウェーユニ姿でＤＡＺＮ「ＰＡＲＴＹ ＬＩＶＥ」で矢部浩之らと熱戦を見守った。試合後にＳＮＳを更新し「全員が与えられた役割を期待以上に全うして、最高の景色への登り方を教えてくださりました。日本代表に最大の賛辞を。本当にありがとうございました！何より悔しいのは選手たちだけど、今日は枯れるまで泣こうと思います。取り急ぎでごめんなさい」とつづった。

１次リーグ・スウェーデン戦までは現地からリポートしていたが、その後帰国。ブラジル戦での日本でのスタジオ中継に急きょ出演することが決まった。後半終了間際の失点には呆然とした表情を浮かべ、絶句。ただ、その後、受け止めるように何度もうなずいていた。