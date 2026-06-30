イランとオマーンが海峡管理について協議、サービス料導入を目指す イランとオマーンが海峡管理について協議、サービス料導入を目指す

イランとオマーンが海峡管理について協議、サービス料導入を目指す



30日の米イラン実務者協議を前にイランとオマーンがホルムズ海峡の管理を巡り会合を開催した。



イラン外務省は「ホルムズ合同委員会」を開催し、オマーンと今後の海峡の管理方法について意見交換を行ったと発表した。サービス料の導入をオマーンも支持している。1週間後には協議を再開し、文書を作成するとともに輸送ルートに関する交渉を行う予定。



イランは「たとえオマーンが海峡巡る計画に関心を示さなくても、我々は独自で交通管理計画を進める」と強調。米イランが合意した覚書には「60日間のみ」海峡を無料で通航できると記載されており、期限が過ぎたあとイランはサービス料を取る方針だ。

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