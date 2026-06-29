『ドラゴンクエストウォーク』×「吉野家」が初コラボ！ フィギュア付きセットなど7．2から展開
「吉野家」は、7月2日（木）〜8月26日（水）の期間、スマートフォン向け位置情報RPG『ドラゴンクエストウォーク』と初コラボレーションした「冒険者応援キャンペーン」を、全国の店舗で開催する。
【写真】第1弾と第2弾で異なるデザインを用意！ フィギュアの全ラインナップ
■オリジナルグッズがゲットできる企画も
今回開催される「冒険者応援キャンペーン」は、『ドラゴンクエストウォーク』の限定グッズ付きセットの販売や、アプリポイントキャンペーンなどが行われる期間限定のコラボ企画。
期間中は、対象の「ドラクエウォークセット」を購入した人に「オリジナルフィギュア」をランダムで1個プレゼント。第1弾と第2弾で異なるデザインのフィギュアが登場し、どのフィギュアがもらえるかは開けてからのお楽しみとなっている。
また、500円（税込）ごとの会計で「吉野家公式アプリ」のポイントが貯まるアプリポイントキャンペーンも実施。貯めたポイント数に応じてオリジナルグッズと交換ができ、ラインナップには「オリジナルフィギュア」や「湯呑み」、「お茶碗丼」などが用意される。
さらに、対象商品のテイクアウトにオリジナルデザインの容器と袋が提供されるほか、「吉野家公式通販ショップ」では「メラミン製コラボどんぶり1個」と「冷凍牛丼の具（120g）2袋」がセットになった「ドラクエウォークコラボセット」を数量限定で販売予定だ。
【写真】第1弾と第2弾で異なるデザインを用意！ フィギュアの全ラインナップ
■オリジナルグッズがゲットできる企画も
今回開催される「冒険者応援キャンペーン」は、『ドラゴンクエストウォーク』の限定グッズ付きセットの販売や、アプリポイントキャンペーンなどが行われる期間限定のコラボ企画。
また、500円（税込）ごとの会計で「吉野家公式アプリ」のポイントが貯まるアプリポイントキャンペーンも実施。貯めたポイント数に応じてオリジナルグッズと交換ができ、ラインナップには「オリジナルフィギュア」や「湯呑み」、「お茶碗丼」などが用意される。
さらに、対象商品のテイクアウトにオリジナルデザインの容器と袋が提供されるほか、「吉野家公式通販ショップ」では「メラミン製コラボどんぶり1個」と「冷凍牛丼の具（120g）2袋」がセットになった「ドラクエウォークコラボセット」を数量限定で販売予定だ。