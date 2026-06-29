長い髪もペットの毛もこれで解決！業界初の「振動フロアブラシ」で選ぶのが正解

YouTubeチャンネル「ひかるのノースランドCHANNEL」が、「【PR】髪の毛は本当に絡まない？UWANT V800を徹底実測！振動ブラシ搭載コードレス掃除機」と題した動画を公開した。コードレス掃除機「UWANT V800」の最大の特徴である振動フロアブラシの実力を、長い髪の毛を使って徹底検証している。



動画では、前モデルからの進化点に触れつつ、業界初となる「振動ブラシ」に注目。従来の回転ローラーとは異なり、毎分1050回で高速振動してゴミを叩き出しながら吸引する仕組みを解説した。絨毯に大量の長い髪の毛を散らして行った吸引テストでは、「スルスルっと何の抵抗もなく吸い込んでいきました」と驚きを見せ、直後にヘッドの裏側を確認しても毛の絡まりが一切ないことを実証している。



さらに、自動ゴミ収集に対応した3in1ステーションの実演も披露。本体をセットすると、フロアブラシについたゴミを自動で掃除し、続いてダストカップ内のゴミをステーションへ強力に吸引する。2重のごみ取りリングによりダストカップ内が瞬時に綺麗になる様子を見せ、その利便性を高く評価した。



1ヶ月間使用した総評として、最大65,000Paに向上した吸引力により、掃除の往復回数が減ったことを絶賛。一方で、絨毯の上では振動ブラシ特有の抵抗感を少し感じると、率直な感想も述べている。髪の毛やペットの毛の絡まりに悩むユーザーにとって、日々の掃除ストレスを劇的に軽減する画期的なアイテムとなりそうだ。