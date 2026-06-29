YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【アフター万博速報】絶対に行かなきゃ！ミャクミャクと会えるイベントあり！6/29更新！」を公開した。

動画では、アフター万博として注目のイベントや、ミャクミャクに会える貴重な機会など、最新情報を速報形式で紹介している。

注目は、8月に万博記念公園で開催される「万博バーラトフェス2026」。インドグルメや伝統舞踊、スポーツ体験などが楽しめるほか、ここでしか手に入らない限定グッズも登場する。

さらに、インテックス大阪で開催される「WHX OSAKA 2026」では、ミャクミャクの出演日程も発表されており、ファンにとって見逃せない内容となっている。

そのほか、ブラジルフェスや花博応援イベントなど、国内各地で万博の熱を引き継ぐイベントが続々と登場。

「どこ行く？」と迷っている人は、まずこの動画でチェックしておきたい。

YouTubeの動画内容

00:00

万博バーラトフェスと限定グッズ情報
04:38

ミャクミャク出演！WHX OSAKAのスケジュール
05:37

代々木公園で開催のブラジル＆ラテンフェス
07:04

GREEN×EXPO 2027応援イベントの開催決定

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