『鬼滅の刃』×「ジョイフル」限定サマーバッグ登場！ “煉獄さんの牛鍋弁当”などコラボメニューも展開
ファミリーレストラン「ジョイフル」は、7月14日（火）15時00分から、アニメ『鬼滅の刃』とのコラボキャンペーンを、全国の店舗で開催する。
【写真】描き下ろしバッグやタオルがセットに！ 「コラボ限定サマーバッグ」の中身
■コラボメニューは全13品
今回第1弾と第2弾に分けて開催されるのは、限定ノベルティ付きのコラボメニューをはじめ、ufotable描き下ろしオリジナルグッズ付きコンテンツやコラボ記念パネルが展開されるキャンペーン。
全期間販売メニューには、炭治郎のヒノカミ神楽と義勇の水面斬りをイメージした「炭治郎の炎舞ハンバーグ＆義勇の水面斬り牛焼肉」をはじめ、「煉獄杏寿郎のうまいうまい牛鍋弁当」、「禰豆子の天真爛漫糖菓子パフェ」、「猗窩座の破壊殺・乱式三種盛りプレート」など6品が登場する。
また第1弾限定メニューとして、チェダーソースとパチパチ弾けるキャンディーで雷の呼吸を表現した「我妻善逸の霹靂一閃はじけるオムバーグ」や、長細いカレー皿で獪岳の目をイメージした「獪岳の黒き執着ニラ豚＆黒カレー」など3品がそろう。
さらに7月28日（火）からの第2弾限定メニューには、「栗花落カナヲの花の彩りパンケーキ」、「童磨の虹色瞳の極楽ピリ辛冷麺と焼肉小丼」、「時透兄弟の絆ツインズハンバーグ」、「甘露寺蜜璃の溢れる恋心チーズハンバーグ」を用意。
期間中はコラボメニュー1品注文ごとに、第1弾ノベルティ「オリジナルクリアファイル」、第2弾ノベルティ「オリジナルアクリルキーホルダー」を先着でプレゼント。加えてピック裏のQRコードから「鬼滅の刃ピック占い」が楽しめる。
それからネット注文限定商品として、ufotable描き下ろしグッズ3点を詰め合わせた「サマーバッグ」を先着3000個限定で販売。予約は6月29日（月）15時00分から7月31日（金）23時59分まで受付予定だ。
加えて「『鬼滅の刃』コラボ オリジナルオードブル［丼ランチボックス付き］」のネット予約も同日から開始されるほか、「オリジナルグッズ付ドリンクバー（ジョイカフェ）」の店頭販売も実施。
そのほか店頭での「コラボ限定オリジナルぷっくりシール」の配布やコラボ記念パネルの設置、描き下ろしグッズが当たるSNSキャンペーンなども展開されるファン必見のキャンペーンとなっている。
※禰豆子の「禰」は「ネ＋爾」が正式表記
※煉獄の「煉」は「火＋東」が正式表記
※愈史郎の「愈」は「く」ではなく「リ」が正式表記
※鬼舞辻の辻は「しんにょうの点が1つ」が正式表記
【写真】描き下ろしバッグやタオルがセットに！ 「コラボ限定サマーバッグ」の中身
■コラボメニューは全13品
今回第1弾と第2弾に分けて開催されるのは、限定ノベルティ付きのコラボメニューをはじめ、ufotable描き下ろしオリジナルグッズ付きコンテンツやコラボ記念パネルが展開されるキャンペーン。
全期間販売メニューには、炭治郎のヒノカミ神楽と義勇の水面斬りをイメージした「炭治郎の炎舞ハンバーグ＆義勇の水面斬り牛焼肉」をはじめ、「煉獄杏寿郎のうまいうまい牛鍋弁当」、「禰豆子の天真爛漫糖菓子パフェ」、「猗窩座の破壊殺・乱式三種盛りプレート」など6品が登場する。
さらに7月28日（火）からの第2弾限定メニューには、「栗花落カナヲの花の彩りパンケーキ」、「童磨の虹色瞳の極楽ピリ辛冷麺と焼肉小丼」、「時透兄弟の絆ツインズハンバーグ」、「甘露寺蜜璃の溢れる恋心チーズハンバーグ」を用意。
期間中はコラボメニュー1品注文ごとに、第1弾ノベルティ「オリジナルクリアファイル」、第2弾ノベルティ「オリジナルアクリルキーホルダー」を先着でプレゼント。加えてピック裏のQRコードから「鬼滅の刃ピック占い」が楽しめる。
それからネット注文限定商品として、ufotable描き下ろしグッズ3点を詰め合わせた「サマーバッグ」を先着3000個限定で販売。予約は6月29日（月）15時00分から7月31日（金）23時59分まで受付予定だ。
加えて「『鬼滅の刃』コラボ オリジナルオードブル［丼ランチボックス付き］」のネット予約も同日から開始されるほか、「オリジナルグッズ付ドリンクバー（ジョイカフェ）」の店頭販売も実施。
そのほか店頭での「コラボ限定オリジナルぷっくりシール」の配布やコラボ記念パネルの設置、描き下ろしグッズが当たるSNSキャンペーンなども展開されるファン必見のキャンペーンとなっている。
※禰豆子の「禰」は「ネ＋爾」が正式表記
※煉獄の「煉」は「火＋東」が正式表記
※愈史郎の「愈」は「く」ではなく「リ」が正式表記
※鬼舞辻の辻は「しんにょうの点が1つ」が正式表記