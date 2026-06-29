「サビが取れた感覚」京口紘人のパンチに変化 関節ケア後に握力とスコアが上昇

YouTubeチャンネル「つのだ式 関節整体ちゃんねる」が、「【衝撃のビフォーアフター】関節のズレと筋膜リリースで京口紘人の体が激変!?やらせゼロで徹底検証」を公開した。プロボクサーの京口紘人氏をゲストに迎え、関節整体の施術によってパンチ力がどう変化するのかを検証している。



前半では、角田紀臣氏が京口氏の肩と首を施術する。角田氏は京口氏の右肩関節がズレており、左肩は筋膜が硬くなっていると指摘。施術後、京口氏の左手の握力は38.7kgから39.7kgに向上し、「力の入れ方が分かる感覚がある」「サビが取れた感覚がある」と驚いた表情を見せた。「ねじられて緊張が強くなって、硬く太くなったところに神経が挟まっている」と解説し、それが本来の出力や力の入り方を妨げる原因だと語った。



後半はゲームセンターへ移動し、パンチングマシンで施術前後のパンチ力を比較する。施術前の平均スコアは70だったのに対し、施術後は平均77.5に上昇。京口氏は「力の入りがめっちゃスムーズ」と興奮気味に語り、角田氏も下半身の回転がスムーズになり、前鋸筋が安定したことでパンチの力が逃げずに伝わっていると分析した。おまけ映像では「喧嘩パンチ」スタイルで101というハイスコアを叩き出し、フォームの重要性を再認識する結果となった。



日々の蓄積による関節のズレや筋膜の癒着をケアすることは、トップアスリートだけでなく一般人の怪我予防や健康維持にもつながる。定期的に自身の体の状態を見直し、適切なメンテナンスを習慣化してみてはいかがだろうか。