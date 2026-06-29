「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」が「【保存版】50代・60代はこの資産額になったら積立投資はやめてOK！シミュレーションごとの取崩し例も紹介」を公開した。動画では、50代や60代から投資を始めた人が、将来どのように運用資産を取り崩していくべきか、具体的な出口戦略とシミュレーションを解説している。



動画の冒頭で、「50代・60代で積立投資を始めたとして、65～70歳程度から積立は止めて運用資産を取り崩すフェーズを考えよう」と提言。老後の資産として1,000万円から3,000万円を目安とし、仮に65歳で2,000万円の資産を年5%で運用しながら取り崩す場合、99歳まで月10万円を受け取れると説明した。



また、投資は始め方よりも終わり方が重要だとし、新NISAの出口戦略における重要なポイントとして「年齢に関わらず新NISAは一度に全部売らない事がとにかく大事」と強調。時間をかけてコツコツと売却していくことで、将来的な暴落時にも余裕を持てるという。具体的な方法として、証券会社が提供する投資信託の定期売却サービスを活用することを推奨した。さらに、インフレの影響を考慮し、預金だけでなく株式などインフレに強い資産を保有し続けることの重要性も説いている。ポートフォリオの例として、日本の年金を運用するGPIFを参考に、株式と債券を半分ずつ保有するマイルドな運用方法も紹介された。



結論として、65歳から70歳で新規投資をやめ、資産を取り崩すフェーズへ移行することが重要であるとまとめている。人生100年時代において、長期的な視点での資産運用と計画的な取り崩しが、ゆとりある老後へのカギとなる。



リンクをコピーする