【ロマンがすごいぞ】ロジクールから折りたたみマウス「Mobi Fold」が新登場。超絶ギミックに感動します

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、YouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」にて、「【ロマンがすごいぞ】ロジクールから折りたたみマウス「Mobi Fold」が新登場。超絶ギミックに感動します」と題した動画を公開した。動画では、ロジクールの新製品である折りたたみ式マウス「Mobi Fold」をレビューし、そのユニークなギミックやモバイル用途での実用性を高く評価している。



動画中盤では、製品の質感や操作感について詳細に解説。本体は「液体シリコン」によるしっとりとした手触りで、ボタン周りはサラッとした樹脂製だと描写した。クリック音は静かなうえ、スクロール部分はタッチセンサーになっており、指をスライドさせる操作感を「とっても気持ちよくて大好き」と表現。また、専用アプリ「Logi Options+」を利用すれば、ボタンを押した際に特定のアクションを呼び出せるなど、作業効率を高めるカスタマイズ性の高さにも触れている。



さらに、過去にマイクロソフトから発売されていた折りたたみマウスと比較し、マイクロソフトが「板状にして持ち運ぶ」のに対し、Mobi Foldは「半分に折りたたんで小さくする」というアプローチの違いを実演を交えて解説。重量もわずか81gと軽量であり、「出先でマウス必須な方には、とってもコンパクトだし良い」と、その優れた携帯性をアピールした。



総括として戸田氏は、1万4850円という高額な価格設定を考慮して基本評価を65点としつつも、「ガジェット好きな方はもう75点ですよ、絶対買っといた方がいい」と絶賛。単なる入力機器を超えたギミックがもたらす「ロマン」を強調し、携帯性と機能性を求めるユーザーにとって、所有欲を満たす魅力的な選択肢であると結論付けた。