「FIBA ワールドカップ2027予選Window3 」代表チームにBリーグ外国籍およびアジア特別枠選手14名選出【全選手まとめ】

2026年6月29日から7月6日「FIBA ワールドカップ2027予選Window3」が開催されます。りそなグループB.LEAGUE 2025－26でプレーした外国籍選手およびアジア特別枠選手（※）14名が11の国と地域で代表チームに選出されました。



以下にて、代表選手を一覧でご紹介します。

2026年FIBA Window 3 代表選出B.LEAGUE外国籍選手

1．レバンガ北海道／ドワイト・ラモス（フィリピン）

2．仙台89ERS／セルジオ・エル・ダーウィッチ（レバノン）

3．秋田ノーザンハピネッツ／アリ・メザー（レバノン）

4．群馬クレインサンダーズ／エージェー・エドゥ（フィリピン）

5．越谷アルファーズ／ジョーダン・ナタイ（ニュージーランド）

6．サンロッカーズ渋谷／ディディ・ロウザダ（ブラジル）

7．川崎ブレイブサンダース／ドゥシャン・リスティッチ（セルビア）

8．川崎ブレイブサンダース／オマール・ジャマレディン（レバノン）

9．横浜ビー・コルセアーズ／マイク・コッツァー（エストニア）

10．滋賀レイクス／游 艾竽（チャイニーズ・タイペイ）

11．広島ドラゴンフライズ／コフィ・コーバーン（ジャマイカ）

12．佐賀バルーナーズ／レイナルド・ガルシア（キューバ）

13．長崎ヴェルカ／イ ヒョンジュン（韓国）

14．山形ワイヴァンズ／シャキール・ドアソン（オランダ）

【上記掲載国／地域の試合予定】 ※日付は開催地の現地日付

FIBA バスケットボールワールドカップ2027 予選 Window3について

※ りそなグループB.LEAGUE 2025-26 SEASON レギュラーシーズン終了時の登録選手※クラブはりそなグループB.LEAGUE 2025－26 SEASON の所属先※国籍／地域はB.LEAGUEの登録国籍に基づく（他国代表に招集されていても、リーグの登録国籍が日本の選手は除外）※最終ロスターが未発表の国／地域は、FIBA公式サイトより6月29日時点のラージリストを参照予選区分 国／地域 第1試合 第2試合 第3試合 日付 対戦相手 日付 対戦相手 日付 対戦相手 アメリカ ブラジル 7/3 ベネズエラ 7/6 コロンビア - - ジャマイカ 7/3 バハマ 7/6 カナダ - - キューバ 7/2 パナマ 7/5 ウルグアイ - - アジア フィリピン 7/3 ニュージーランド 7/6 オーストラリア - - レバノン 6/29 インド 7/2 サウジアラビア 7/5 インド ニュージーランド 7/3 フィリピン 7/6 グアム - - 台湾 7/3 韓国 7/6 中国 - - 韓国 7/3 台湾 7/6 日本 - - ヨーロッパ セルビア 7/2 スイス 7/6 ボスニア・ヘルツェゴビナ - - エストニア 7/3 スロベニア 7/6 チェコ - - オランダ 7/3 ラトビア 7/6 ポーランド - - ウクライナ 7/2 ジョージア 7/5 デンマーク - -

FIBAバスケットボールワールドカップ2027大会の出場権をかけた予選大会が、大陸地域別に行われます。各予選大会の詳細は、それぞれの大会公式サイトをご参照ください。（アジア予選以外は英語サイトのみ）



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