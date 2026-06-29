「FIBA ワールドカップ2027予選Window3 」代表チームにBリーグ外国籍およびアジア特別枠選手14名選出【全選手まとめ】
2026年6月29日から7月6日「FIBA ワールドカップ2027予選Window3」が開催されます。りそなグループB.LEAGUE 2025－26でプレーした外国籍選手およびアジア特別枠選手（※）14名が11の国と地域で代表チームに選出されました。
以下にて、代表選手を一覧でご紹介します。
2026年FIBA Window 3 代表選出B.LEAGUE外国籍選手
1．レバンガ北海道／ドワイト・ラモス（フィリピン）
2．仙台89ERS／セルジオ・エル・ダーウィッチ（レバノン）
3．秋田ノーザンハピネッツ／アリ・メザー（レバノン）
4．群馬クレインサンダーズ／エージェー・エドゥ（フィリピン）
5．越谷アルファーズ／ジョーダン・ナタイ（ニュージーランド）
6．サンロッカーズ渋谷／ディディ・ロウザダ（ブラジル）
7．川崎ブレイブサンダース／ドゥシャン・リスティッチ（セルビア）
8．川崎ブレイブサンダース／オマール・ジャマレディン（レバノン）
9．横浜ビー・コルセアーズ／マイク・コッツァー（エストニア）
10．滋賀レイクス／游 艾竽（チャイニーズ・タイペイ）
11．広島ドラゴンフライズ／コフィ・コーバーン（ジャマイカ）
12．佐賀バルーナーズ／レイナルド・ガルシア（キューバ）
13．長崎ヴェルカ／イ ヒョンジュン（韓国）
14．山形ワイヴァンズ／シャキール・ドアソン（オランダ）
※クラブはりそなグループB.LEAGUE 2025－26 SEASON の所属先
※国籍／地域はB.LEAGUEの登録国籍に基づく
（他国代表に招集されていても、リーグの登録国籍が日本の選手は除外）
※最終ロスターが未発表の国／地域は、FIBA公式サイトより6月29日時点のラージリストを参照
【上記掲載国／地域の試合予定】 ※日付は開催地の現地日付予選区分 国／地域 第1試合 第2試合 第3試合 日付 対戦相手 日付 対戦相手 日付 対戦相手 アメリカ ブラジル 7/3 ベネズエラ 7/6 コロンビア - - ジャマイカ 7/3 バハマ 7/6 カナダ - - キューバ 7/2 パナマ 7/5 ウルグアイ - - アジア フィリピン 7/3 ニュージーランド 7/6 オーストラリア - - レバノン 6/29 インド 7/2 サウジアラビア 7/5 インド ニュージーランド 7/3 フィリピン 7/6 グアム - - 台湾 7/3 韓国 7/6 中国 - - 韓国 7/3 台湾 7/6 日本 - - ヨーロッパ セルビア 7/2 スイス 7/6 ボスニア・ヘルツェゴビナ - - エストニア 7/3 スロベニア 7/6 チェコ - - オランダ 7/3 ラトビア 7/6 ポーランド - - ウクライナ 7/2 ジョージア 7/5 デンマーク - -
FIBA バスケットボールワールドカップ2027 予選 Window3について
FIBAバスケットボールワールドカップ2027大会の出場権をかけた予選大会が、大陸地域別に行われます。各予選大会の詳細は、それぞれの大会公式サイトをご参照ください。（アジア予選以外は英語サイトのみ）
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