ある日突然、パートナーを亡くしてしまったという人も。今回は、旦那さんの死をきっかけに、義実家と縁を切ることになったという人のエピソードをご紹介します。

お前のせいだ！

夫が心臓発作である日突然亡くなりました。仕事は忙しかったけれど持病もなかったのに……いきなり夫を亡くし、当時の私は憔悴しきっていました。

さらに、葬儀の場で義両親たちから罵られ……精神的にも限界に。『どうしてもっと早く気づかなかったんだ』『嫁として健康管理がちゃんとできていないから息子が亡くなったんだ』『お前のせいだ』と責められ続けました。

私は夫の栄養面も気にしていたし、家のこともしっかりやってきたつもり。何も知らないくせに勝手なことばかり言われ、許せませんでした……。

親戚たちから『お義母さんは息子を失くして悲しんでいるんだから、これからはあなたが支えないとダメよ』『介護なんてことになったら、あなたが面倒を見ないと』と言われ、意味がわからず。

『夫の不調にも気づけない嫁が、お義母さんの介護なんて務まるわけないじゃないですか』と言い返してその場を凍りつかせました。義母も『こんな嫁の世話になんてなりたくない！』って叫んでたし、親戚なんかにどうこう言われる筋合いはありません。

その後、姻族関係終了届も提出し、義家族とは名実ともに他人になりました。息子を亡くしてショックだった義両親の気持ちも今ならわかります。だけど、あんな暴言を吐いていい理由にはならないし、一生許すつもりはありません」（体験者：30代女性・パート／回答時期：2026年4月）

▽ 旦那さんを亡くして憔悴しきっている中、「お前のせいだ」と責められたら心が折れますよね……。そのうえ介護の話までされるなんて……。姻族関係でなくなったら、もう関わることもありませんね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。