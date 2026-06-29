ExWHYZ¡¢ºÇ¸å¤Î1Æü¤ÎÁ°Ìë¤ò²Î¤¦¡Ö00:00¡×¤ò7·î1Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ExWHYZ¤¬¡¢8·î26Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥é¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØzION¡Ù¤è¤ê¡¢¿·¶Ê¡Ö00:00¡×¤ò¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÅìµþ¸ø±éÄ¾Á°¤Î7·î1Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥é¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØzION¡Ù¤«¤é¤Î³Ú¶ÊÀè¹Ô¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï¡¢80KIDZ&Maika Laubte¤Ë¤è¤ë¡ÖTONIGHT TONIGHT¡×¡¢ÂçÂô¿°ì¤Ë¤è¤ë¡ÖNOT ENOUGH¡×¤ËÂ³¤º£ºî¤Ç3¶ÊÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¿·¶Ê¡Ö00:00¡×¤Ï¶¦ºî³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é·ÑÂ³Åª¤ËExWHYZ¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤ä¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤É¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼/¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎShin Sakiura¤È¡¢¥é¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥Èchelmico(¸½ºß³èÆ°µÙ»ßÃæ)¤ä¡¢¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Èohayoumadayarou¤Ç³èÆ°Ãæ¤ÎRachel¤È¤Ç¶¦ºî¤µ¤ì¤¿¡£±«¤ÎSE¡¢¥Û¡¼¥ó¤ä¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥Ô¥¢¥Î¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿·Ú¤ä¤«¤Ç¥°¥ë¡¼¥Ó¡¼¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¡¢²ò»¶Á°ºÇ¸å¤Î1Æü¤ÎÁ°Æü0»þ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Lyric¤È¥Õ¥í¥¦¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤À¡£Rachel¤ÏExWHYZ¤Ø¤Ï½é¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£yu-ki[ExWHYZ]¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡Öshin¤µ¤ó¤ÈRachel¤µ¤ó¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÄÀ¤òÄÏ¤ß¤¹¤®¤Ç¤Ï¡¢¡¢¡©¡ª¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤°¤é¤¤»ä¤¿¤Á¤é¤·¤¤²Î»ì¤È¼ª¤Ë»Ä¤ë¿´ÃÏÎÉ¤¤¥ê¥º¥à¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ä¼«¿È¤â½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿»þ¤«¤éÌµ¸Â¥ë¡¼¥×¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÆü¤òÀ¨¤¯¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª
¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤¤À¤±¤É¾¯¤·¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¤â»Ä¤ëÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¶Ê¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£Shin Sakiura ¥³¥á¥ó¥È
ºîÉÊºî¤ê¤ä¥é¥¤¥Ö¥µ¥Ý¡¼¥È¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤ò°ì¤Ä°ì¤Ä¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¼«Á³¤È½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ó¡¼¥È¤Ë¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¿Æ¤·¤¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëRachel¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ExWHYZ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¤Ï¸òÎ®¤ÎÌµ¤«¤Ã¤¿Rachel¤¬ËÂ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÇÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÈExWHYZ¤Î³§¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤ä¸ÄÀ¤ÈÀäÌ¯¤Ë¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÚ¤Ê¤¤¤±¤É¤É¤³¤«ÃÈ¤«¤¯·Ú¤ä¤«¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À§ÈóÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£Rachel ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ç¤â¤³¤³¤«¤é²¿¤«¤¬»Ï¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥¸¡¼¤Ê¥à¡¼¥É¤ò²Î¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ¤³¤Î¶Ê¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¥·¥ó¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ëºî¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤·¡¢ExWHYZ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤â´ò¤·¤¤¡ª¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¼ê¡Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¤è¤ê
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£Digital Single¡Ö00:00¡×
2026Ç¯7·î1Æü0»þ¥ê¥ê¡¼¥¹
◾️¡ãExWHYZ presents ¡ÆPEDROWHYZ¡Ç¡ä
¾ÜºÙ¡§https://www.exwhyz.jp/news/detail/82741
2026Ç¯8·î12Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþ¡¦¿·½ÉLOFT
OPEN 18:15 / START 19:00
½Ð±é¡§ExWHYZ, PEDRO
¡þ¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¡§\6,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Åö¸ø±é¤Ï³¤³°¼õÉÕ¤ò½ü¤ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Æþ¾ì»þÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÉ¬Í×
¢§FCÃêÁªÀè¹Ô
¼õÉÕÆüÄø¡§6·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë20:00¡Á7·î1Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
ExWHYZ FCÃêÁªÀè¹Ô¡§https://www.exwhyz.jp/news/detail/82780
PEDRO FCÃêÁªÀè¹Ô¡§https://www.pedro.tokyo/news/detail/1084
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ4Ëç¤Þ¤Ç
¢§ºÇÂ®ÃêÁªÀè¹Ô
¼õÉÕÆüÄø¡§7·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00¡Á7·î8Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
https://eplus.jp/exwhyz/
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ4Ëç¤Þ¤Ç
¢§°ìÈÌÈÎÇä
¼õÉÕÆüÄø¡§7·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á
https://eplus.jp/exwhyz/
◾️¡ãExWHYZ presents ¡ÆCLUB Ex FINAL¡Ç¡ä
2026Ç¯8·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Starring¡§ExWHYZ, Special Guest
Spotify O-EAST OPEN 25:45 / START 26:30
¾ÜºÙ¡§https://www.exwhyz.jp/news/detail/82036
◾️¡ãExWHYZ LAST TOUR ¡ÆDANCE YOUR DANCE¡Ç¡ä
2026Ç¯
5·î6Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡ËÂçºå¾ë²»³ÚÆ²[Âçºå]
OPEN 16:30 / START 17:30
5·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹ÅçLIVE VANQUISH[¹Åç]
OPEN 16:00 / START 17:00
5·î17Æü¡ÊÆü¡Ë¿·³ãLOTS[¿·³ã]
OPEN 16:00 / START 17:00
5·î22Æü¡Ê¶â¡ËÌ¾¸Å²°Electric Lady Land[°¦ÃÎ]
OPEN 18:00 / START 19:00
5·î31Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬DRUM Be-1[Ê¡²¬]
OPEN 16:15 / START 17:00
6·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë»³·Á¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¾¼ÏÂSESSION[»³·Á]
OPEN 16:15 / START 17:00
6·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹â¾¾MONSTER[¹áÀî]
OPEN 16:15 / START 17:00
6·î26Æü¡Ê¶â¡ËÀçÂædarwin[µÜ¾ë]
OPEN 18:15 / START 19:00
6·î29Æü¡Ê·î¡Ë»¥ËÚcube garden[ËÌ³¤Æ»]
OPEN 18:15 / START 19:00
7·î4Æü¡ÊÅÚ¡ËZepp DiverCity[Åìµþ]
OPEN 16:00 / START 17:00
¢§¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊÅìµþ¤Î¤ßÈÎÇäÃæ¡Ë
https://w.pia.jp/t/exwhyz/
◾️¡ãExWHYZ LAST LIVE ¡Æ¸÷¡Ç¡ä
2026Ç¯8·î31Æü¡Ê·î¡ËÅìµþ¡¦Zepp Haneda [Tokyo]
OPEN 18:00 / START 19:00
¾ÜºÙ¡§https://www.exwhyz.jp/news/detail/78573
¥Á¥±¥Ã¥È¾ÜºÙ¡§https://www.exwhyz.jp/news/detail/79840
ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë\6,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2³¬»ØÄêÀÊ¡¡\9,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Æþ¾ì»þÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÉ¬Í×
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä¡¢¾®³ØÀ¸°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×
◾️¥é¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØzION¡Ù
2026Ç¯8·î26Æü ¥ê¥ê¡¼¥¹
¾ÜºÙ¡§https://www.exwhyz.jp/news/detail/77919
CD¹ØÆþ¡§https://www.exwhyz.jp/news/detail/77919
¢§Àè¹ÔÇÛ¿®
¡¦¡ÖTONIGHT TONIGHT¡×¡§https://lnk.to/ExWHYZ_tt
¡¦¡ÖNOT ENOUGH¡×¡§https://lnk.to/ExWHYZ_ne
¡þ½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×[2CD+Blu-ray+BOOK] 2CD+Blu-ray+BOOK
ÉÊÈÖ¡§UPCH-29509
²Á³Ê¡§¡ï10,000+ÀÇ
DISC1[CD]¡§3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØzION¡Ù
DISC2[CD]¡§Single Collection ¡ØyESTERDAYZ¡Ù
DISC3[Blu-ray]¡§ExWHYZ Special Live ¡Æµ¡Ç -3rd Anniversary Final & Year End Party-¡Æ
ExWHYZ BOOK(52PÍ½Äê)
¡þMUSICÈ×[2CD]
ÉÊÈÖ¡§UPCH-20723/4
²Á³Ê¡§¡ï5,000+ÀÇ
DISC1[CD]¡§3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØzION¡Ù
DISC2[CD]¡§Single Collection ¡ØyESTERDAYZ¡Ù
¡þÄÌ¾ïÈ×[CD]
DISC1[CD]¡§3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØzION¡Ù
ÉÊÈÖ¡§UPCH-20725
²Á³Ê¡§¡ï3,000+ÀÇ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡ExWHYZ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡ExWHYZ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡ExWHYZ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡ExWHYZ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡ExWHYZ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok