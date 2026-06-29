ドッグランでのびのびと遊んだあとに、車内でお姉ちゃんとぐっすり眠るわんちゃんの光景が9000再生を超えて笑顔を届けています。

ママとお姉ちゃんと一緒にドッグランに遊びに行ったわんちゃん。その帰り道、遊び疲れて車内で眠ってしまったところ、尊すぎる光景が繰り広げられることに。

投稿を見た人からは、「遊び疲れて寝てしまったふたりのなんと可愛いこと」「可愛い鼻息かかってそうｗ」と絶賛の声が寄せられています。

【動画：4歳の女の子と目いっぱい遊んだ大型犬→帰りの車内で、ふたり同時に…疲れすぎて見せた『尊すぎる光景』】

今日は家の近くのドッグランにお出かけ！

遊び疲れて眠ってしまうわんちゃんとお姉ちゃんの姿が反響を呼んでいるのは、YouTubeチャンネル『山奥暮らしのシュシュ』に投稿された、お出かけ時の光景。

その日、グレートピレニーズのボンボンくんは、お姉ちゃんとママと一緒に家の近くにあるドッグランにやってきたそう。楽しみだったドッグランの柵の前まで来たボンボンくんですが、そこには先客の姿が。

ボンボンくんはわんちゃんとの相性が分かれることが多いため、他のわんちゃんがいるのを見たママは、一旦ドッグランの周辺をお散歩することに。ドッグランの中に入りたかったボンボンくんとお姉ちゃんは、少し残念そうに柵の前に佇んでいたといいます。

貸し切りのドッグランを思う存分クン活♪

他のわんちゃんがドッグランの中にいたため、一度ドッグランの外をお散歩することになったボンボンくんたち。しかし、少し時間が経ったあとにドッグランへ戻ってくると、さっきまでいたわんちゃんが帰っていたそう。ドッグランが貸し切りになったため、ボンボンくんはドッグランの中へ突入！

ドッグランの中に入ったボンボンくんは、地面に鼻をつけてくんくんと匂いを嗅いでいたといいます。きっと、さっきいたわんちゃんの香りが残っていたのでしょう。

そんなクン活を楽しむボンボンくんのそばでは、楽しそうに走り回るお姉ちゃんの姿。それぞれドッグランを満喫するふたりの姿に、ほっこりしてしまいます。

お姉ちゃんにくっついて眠るボンボンくんにキュン♡

匂いを嗅いだり、走り回ったり、ドッグランでたくさん遊んだボンボンくんとお姉ちゃん。車に乗ると、ふたりは眠たくなってしまったようです。お姉ちゃんがチャイルドシートにもたれかかって眠っていると、その隣にはボンボンくんの姿が。

大好きなお姉ちゃんの香りに包まれて眠るボンボンくんの表情は、なんだかとても幸せそうです。

そんなふたりの姿は、ママにも幸せな気分をおすそ分けしてくれたそう。そんな穏やかな日常の光景は、ママだけではなく、たくさんの人に温かい気持ちを届けてくれるのでした。

お姉ちゃんにくっついて眠るボンボンくんの姿には、「日常が毎日可愛いですね」「楽しい配信ありがとうございます」と、コメントが寄せられることに。

そんなボンボンくんをはじめとするわんちゃんたちと家族の日常が綴られている、YouTubeチャンネル『山奥暮らしのシュシュ』。お互いに学びながら成長していくわんちゃんとお姉ちゃんの姿が、温かい気持ちを届けてくれますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「山奥暮らしのシュシュ」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。