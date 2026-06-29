AKB48大盛真歩、芸能界引退前“最後のグラビア” 愛らしい水着姿と凛としたドレス姿を披露
AKB48の大盛真歩（26）が、6月30日発売の『blt graph.vol.115』セブンネットショッピング限定版（東京ニュース通信社）の表紙を飾る。同日はAKB48卒業日であり、芸能界引退の日でもあることから、本作が正真正銘の人生最後のグラビアとなる。
【写真】透明感ある素肌で魅了するAKB48大盛真歩
約8年間にわたりAKB48のメンバーとして活動してきた大盛。アイドルとしての集大成となる今回のグラビアでは、水着姿で変わらぬ愛らしさを見せる一方、ドレス姿では凛とした大人の表情を披露。卒業を目前に控えた“ラストシーン”を切り取った、永久保存版の内容となっている。
誌面には、アイドルとして歩んできた軌跡を感じさせるカットの数々を収録。水着衣装とドレス衣装という対照的なスタイリングを通して、これまでの魅力と新たな門出を印象付ける一冊に仕上がった。
また、セブンネットショッピング限定版の購入者には、大盛の限定ポストカードを全3種の中からランダムで1枚プレゼントする特典も用意されている。
【写真】透明感ある素肌で魅了するAKB48大盛真歩
約8年間にわたりAKB48のメンバーとして活動してきた大盛。アイドルとしての集大成となる今回のグラビアでは、水着姿で変わらぬ愛らしさを見せる一方、ドレス姿では凛とした大人の表情を披露。卒業を目前に控えた“ラストシーン”を切り取った、永久保存版の内容となっている。
誌面には、アイドルとして歩んできた軌跡を感じさせるカットの数々を収録。水着衣装とドレス衣装という対照的なスタイリングを通して、これまでの魅力と新たな門出を印象付ける一冊に仕上がった。
また、セブンネットショッピング限定版の購入者には、大盛の限定ポストカードを全3種の中からランダムで1枚プレゼントする特典も用意されている。