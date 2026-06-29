【ヒューストン（米テキサス州）２８日＝岡島 智哉】北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦「ブラジル―日本」（２９日、日本時間３０日午前２時）に向け、日本代表の森保一監督が記者会見に臨み、「勝利をつかめるように挑みたい」と意気込みを語った。

＊ ＊ ＊

森保監督がＰＫ戦突入時の構想について言及した。２２年カタールＷ杯では、クロアチアにＰＫ戦の末に敗れた。当時は「挙手制」を導入していた指揮官だが、今大会は「指名制」を導入することを明言した。

「今回は、ＰＫが濃厚になる展開になれば、キッカーの順番を決めておきたい。挙手制ではなく、私が決めて伝える」と語った。

前日に米テネシー州ナッシュビルの拠点からヒューストン入りした日本代表。サッカー王国・ブラジルとの大一番に向け、この日は戦術の最終確認とコンディション調整を行った。

スウェーデン戦途中交代のＤＦ板倉滉は全体練習に復帰したものの、左膝を痛めて第２、３戦を欠場したＭＦ久保建英は別メニュー調整となり、ブラジル戦出場は厳しい見通しとなった。

相手はＣ組を２勝１分けの１位通過で勝ち上がった強国。日本とのＷ杯での対戦は０６年ドイツＷ杯の１次リーグ第３戦以来で、この時はブラジルが４―１で大勝している。

◆ブラジル ２３大会連続２３回目の出場。ＦＩＦＡランク６位。最高成績は優勝（５回）。初の外国人出身でイタリア出身のアンチェロッティ監督が２５年より指揮。チェルシー、Ｒマドリード、バイエルンなどを率いた名将が率いる。首都ブラジリア。人口は２億１２００万人。