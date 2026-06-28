服50着のゆるミニマリストとして発信をしているmitoさん（30代）、旅好きインスタグラマーで団地に暮らすひとりさん（40代）、子育てとフルタイム勤務を両立している整理収納アドバイザーのよしいさん（30代）の「バッグの中身」を大公開！ さまざまなジャンルの「暮らし上手の必需品」に注目です。

整えて暮らす3児の母のミニマルとおしゃれを両立したバッグ

ゆるミニマリストとして、おしゃれなプチプラファッションの投稿がSNSで人気のmitoさん（@mi_lol_to）。

【写真】小さめレザーバッグでおしゃれ見え！

「普段使っているのは、ハンドルの長さを調整できる黒のショルダーバッグ。中に入れるのはできるだけコンパクトなものを選び、無理のないミニマルを目指しています」（mitoさん）

A：ペレボルサの左利き用ミニ財布。「薄くて使いやすく、もうほかのお財布は使えません」

B：普段はコンパクトなエコバッグ。冬場は大きいものに替え、上着を入れることも。

C：最低限の身だしなみセットと常備薬、防災用の笛を入れているポーチは、洗えるメッシュタイプ。

ひとり旅上手のいつでも日帰り旅に行けるバッグ

旅と団地暮らしインテリアのすてきな写真が人気を集めている、インスタグラマーのひとりさん（＠hi.tori__）。

「バッグは旅や展覧会などに行ったときに買い集めた布バッグか、小さめのショルダーバッグを服に合わせて選んでいます。いつでも気軽にふらっと出かけられる身軽さを大事にしたいです」。（ひとりさん）

A：スマホの裏にMOFTの多機能カードケースをペタリ。カードと現金少しを入れ、スマホ1つで外出することも。

B：中身を保護できる缶ケースは便利。1つには薬とガム、もう1つにはSDカードとリーダーをイン。

C：相棒のリコーGR x。

D：ボッテガヴェネタの二つ折り財布。

バッグはコーデに合わせて使い分け。

激務フルタイムワーママの忙しくても整ったバッグ

営業職の会社員としてフルタイムで働きながら、2人の子育て、整理収納アドバイザーとしてSNSの発信も行うよしいさん（＠rmos___12）。「バッグは通勤用、プライベート用を分けていますが、ノールックで入れ替えても忘れ物をしないように、さっと入れられる量に抑えています」。（よしいさん）

A：OAD NEW YORKのカードケースをお財布に。薄さとミニマルなデザインが気に入っているものの、二つ折り財布への買い替えを検討中。

B：MOFTのスマホスタンドはSNS発信者の必需品。

C：推しのコンサートグッズのエコバッグで気分を上げます。

D：目薬、胃薬、ハンドジェルをまとめて。かさばるポーチより、断然巾着派。

中のものをさっと取り出しやすい！

※ 本特集で紹介したアイテムは、すべて私物です。店舗やメーカーへの問い合わせはご遠慮ください