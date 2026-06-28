FIFAワールドカップ2026のグループステージ（GS）全72試合が28日に全て終了し、決勝トーナメントへ進出する32チームが出揃った。1回戦から好カードが続出し、熱い戦いが期待される。

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3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた日本代表（FIFAランク18位）は、日本時間30日に行われる1回戦でW杯5回の優勝を誇る強豪・ブラジル（同6位）と対戦する。代表通算79ゴールの伝説・ネイマール（34）に、GS3試合で4得点をあげたヴィニシウス・ジュニオール（25）など豊富なタレントが揃う“王国”に挑む。

DF・冨安健洋（27）は「簡単な試合にはならないと思いますけど、みんなで次のステージに行けるように全てを出し切りたい」と話し、MF・佐野海舟（25）は「しっかり対策して勝利に少しでも近づけるように準備したい」と意気込んだ。

日本とブラジルのこれまでの対戦成績は1勝2分11敗。W杯では過去に一度だけ対戦、2006年ドイツ大会のGSで1−4と大敗した。しかし、昨年10月の国際親善試合では0−2の劣勢から後半に3ゴールを決め、ブラジル相手に歴史的初勝利を挙げた。



GS通算6得点のリオネル・メッシ（39）率いるアルゼンチン（同3位）は、GS3戦無敗で2位通過したカーボデルデ（同69位）と対戦する。初出場の小国は、GS初戦で強豪スペインと対戦したが、40歳のGKヴォジ３ニャがスーパーセーブを連発し、0−0のスコアレスドローに持ち込んだ。

開催国のアメリカ（同16位）はボスニア・ヘルツェゴビナ（同65位）と、同じくメキシコ（同15位）はエクアドル（同23位）と、カナダ（同30位）は南アフリカ（同60位）と対戦する。



史上最多となる48チームが出場した今大会。グループAからLまで各4チームずつ12グループに分け、グループごとの総当たりで行われたGS。その初戦で日本は強豪オランダ（同7位）と対戦し、1点ビハインドで迎えた後半終了間際、途中出場の小川航基（28）のヘディングシュートが鎌田大地（29）に当たってゴールに入り、ギリギリで同点に追いつき、2−2の引き分けに持ち込み勝ち点「1」を獲得した。続くチュニジア戦では鎌田の2試合連続ゴールにエース・上田綺世（27）の2ゴールなどで4−0と快勝し、GS初白星を挙げ、勝ち点を「4」として2位に浮上。最後のスウェーデン（同38位）戦は1−1で引き分け、GS2位で3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。

【決勝トーナメント1回戦】

6月29日 南アフリカ（グループA2位）VS カナダ（グループB2位）

6月30日 ブラジル（グループC1位）VS 日本（グループF2位）

ドイツ（グループE位1）VS パラグアイ（グループD3位）

オランダ（グループF1位）VS モロッコ（グループC2位）

7月1日 コートジボワール（グループE2位）VS ノルウェー（グループI2位）

フランス（グループI1位）VS スウェーデン（グループF3位）

メキシコ（グループA1位）VS エクアドル（グループE3位）

7月2日 イングランド（グループL1位）VS コンゴ民主共和国（グループK3位）

ベルギー（グループG1位）VS セネガル（グループI3位）

アメリカ（グループD1位）VS ボスニア・ヘルツェゴビナ（グループB3位）

7月3日 スペイン（グループH1位）VS オーストリア（グループJ2位）

ポルトガル（グループK2位）VS クロアチア（グループL2位）

スイス（グループB1位）VS アルジェリア（グループJ3位）

7月4日 オーストラリア（グループD2位）VS エジプト（グループG2位）

アルゼンチン（グループJ1位）VS カーボベルデ（グループH2位）

コロンビア（グループK1位）VS ガーナ（グループL3位）