コンビニ「味噌ラーメン」食べ比べ！セブン・ローソン・ファミマ3社で具材や味わいに違いがあるか徹底検証。

大手コンビニ各社では、具材をたっぷり使用した「味噌ラーメン」が販売されています。

今回は、コンビニ大手3社であるセブン‐イレブン、ローソン、ファミリーマートの「味噌ラーメン」を食べ比べ。重量や具材の違いに加え、それぞれの味わいの特徴を検証しました。

総重量はセブンが一歩リード

容器を含めた重量を比較すると、最も重かったのはセブン‐イレブンの538gで、次いでローソンの527g、ファミリーマートの511gという結果でした。

セブン-イレブン「熟成ちぢれ麺 濃厚味噌バターコーンラーメン」540円（税込）実食レポ

北海道味噌などを使用したコクのある特製スープに、小麦の風味と甘みが際立つ熟成中太ちぢれ麺を組み合わせた味噌ラーメンです。

1包装当たり546kcal・たんぱく質22.5g・脂質15.0g・炭水化物82.9g・食塩相当量7.4gです。

電子レンジで温めている間にバターが溶け、スープと一体化しました。主な具材は、もやし、ひき肉、コーン、ねぎです。チャーシューの代わりにひき肉が使用されているのが特徴です。

味噌の旨味にバターの風味とコクが加わり、ややこってりとした濃厚な味わいに仕上がっています。コクがありながらもまろやかさが感じられ、奥行きのある味わいを楽しめます。

もやしはしんなりとした食感ですが、コクのあるスープの旨味がしっかりと染み込んでおり、味わいによくなじんでいます。ひき肉やコーンもバターの香りが広がるスープとの相性が良く、全体の一体感を高めています。

麺はプリプリとした弾力があり、噛むとぷつぷつと切れるような食感です。その独特の歯ごたえは、こんにゃく麺に近い印象を受けました。

ネット上では、「バターの風味が加わり、まろやかで飲みやすい」「味噌・バター・コーンという王道の組み合わせが楽しめる」など、味わいを評価する声が寄せられています。

ローソン「1食分の野菜が摂れる 信州味噌ラーメン」599円（税込）実食レポ

1食分の野菜が摂れることを特徴とした信州味噌ラーメン。これまでも何度か販売と終売を繰り返している人気の商品です。

1包装当たり459kcal・たんぱく質26.6g・脂質14.6g・炭水化物59.1g・食塩相当量6.54gです。

もやしやキャベツ、にんじんといった野菜がたっぷりとトッピングされており、鶏そぼろも入っています。さらに、別添えの唐辛子入り小袋が付属していたので、加えてみました。

濃厚な信州味噌の旨味をしっかりと感じられる味わい深いスープです。唐辛子を加えることでピリッとした辛さがアクセントとなり、コクと辛味のバランスが取れたメリハリのある味わいを楽しめます。

野菜がたっぷりと使用されており、ボリューム感のある食べ応えが魅力です。中でも、シャキシャキとした食感を残したキャベツは満足感を高めるポイントとなっています。

麺にはややぷつぷつと切れるような食感がありますが、セブン‐イレブンの麺と比べるとその印象はかなりおとなしめです。つるっとした喉ごしで食べやすく、スープもしっかりと絡むため、一体感のある味わいを楽しめます。

ネット上では、「野菜と麺の量が多く、満腹感のある一杯」や、「信州味噌のコクがしっかりと感じられる」といった評価が見られます。

ファミリーマート「北海道仕込みの5種味噌 味噌ラーメン」578円（税込）実食レポ

コシと弾力のある中華麺に、北海道仕込みの味噌を使用したコクのあるスープを合わせた、王道の味噌ラーメンです。味噌の豊かな風味と深いコクを楽しめる一杯に仕上がっています。

1包装当たり506kcal・たんぱく質20.9g・脂質18.0g・炭水化物66.8g・食塩相当量6.2gです。

たっぷりとトッピングされたコーンが目を引きます。もやしやチャーシュー、ねぎも入っており、具材の顔ぶれからも王道の味噌ラーメンらしさを感じさせる一杯です。

5種類の味噌を使用しているためか、味噌のコクがしっかりと感じられ、濃厚な味わいに仕上がっています。

今回食べ比べた3品の中で、チャーシューが入っていたのはこの商品だけでした。コーンやもやし、ねぎといった味噌ラーメンの定番具材もしっかりとそろっており、具材面での満足度は高めです。

今回実食した3品の中では、麺のぷつぷつとした食感が最もひかえめでした。スープとの絡みも良く、麺とスープが一体となった味わいを楽しめる一杯です。

ネット上では、「こってり系の味わいで食べ応えがある」「麺の食感やおいしさが印象的」といった評価が寄せられています。

王道の一杯で選ぶならばファミリーマート「北海道仕込みの5種味噌 味噌ラーメン」がおすすめ

各社それぞれの個性が光るコンビニの「味噌ラーメン」。

セブン‐イレブンの「熟成ちぢれ麺 濃厚味噌バターコーンラーメン」は、バターの風味とコクが加わった濃厚な味わいが特徴で、こってりとした味噌ラーメンが好きな人におすすめです。一方、ローソンの「1食分の野菜が摂れる 信州味噌ラーメン」は、たっぷりの野菜が魅力で、ラーメンを楽しみながら野菜もしっかり摂りたい人に向いています。

そして、ファミリーマートの「北海道仕込みの5種味噌 味噌ラーメン」は、味噌のコクをしっかりと感じられる濃厚なスープに加え、麺との一体感も良好。コーンやチャーシュー、もやし、ねぎといった定番具材もそろっており、王道の味噌ラーメンを求める人にぴったりの一杯です。

それぞれに異なる魅力があるため、好みに合わせて選べるのもコンビニ「味噌ラーメン」の面白いところ。ぜひ、お気に入りの一杯を見つけてみてください。

筆者：グルメライター 相場 一花

飲食チェーン店のメニューを年間100食以上食べ比べる、飲食チェーン店お持ち帰りマニア。コンビニや話題のグルメショップにも足を運んでいます。