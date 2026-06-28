「遊んでてパンクしちゃった」元弁護士79歳のリアルな年金事情と娘からの月10万の援助
YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」が、「【年金いくら？】元弁護士の誤算…弁護士79歳と販売員76歳の年金インタビュー」と題した動画を公開した。動画では、79歳の元弁護士の男性と76歳の元販売員の女性に、現在の年金受給額や老後の生活状況について街頭インタビューを行っている。
前半に登場した79歳の男性は、かつて自身の弁護士事務所を構えていたが、「遊んでたから」と経営がパンクし閉業した過去を告白。現在は夫婦で月15万円弱の国民年金を受給しているが、家賃11万5千円の賃貸暮らしで生活費が不足するため、会社経営をする娘から「月10万円」の仕送りを受けていると明かした。個人事業主としての苦労を振り返り、「生まれ変わったら給料が保証されている裁判官が良かったかな」と本音を漏らした。
後半には、植物に関わる販売業をしていた76歳の女性が登場。現在は月約7万円の国民年金と貯金で生活しており、家賃5～6万円の賃貸で一人暮らしをしているという。年金額については「少ない」と率直な思いを吐露しつつも、長年の節電・節水習慣で出費を抑えていると語った。
また、趣味である植物園巡りを通して「スポーツクラブ行くよりも、歩いたらお金いらない」「苦しく節約するんじゃなくて、楽しく節約する」と、シニア割引を活用しながら無理なく楽しむ老後の知恵を明かした。
全く異なる経歴を持つ2人のリアルな年金事情と生活の工夫。過去の選択や現在の環境は違えど、それぞれのペースで老後と向き合う姿が印象的なインタビューとなっている。
前半に登場した79歳の男性は、かつて自身の弁護士事務所を構えていたが、「遊んでたから」と経営がパンクし閉業した過去を告白。現在は夫婦で月15万円弱の国民年金を受給しているが、家賃11万5千円の賃貸暮らしで生活費が不足するため、会社経営をする娘から「月10万円」の仕送りを受けていると明かした。個人事業主としての苦労を振り返り、「生まれ変わったら給料が保証されている裁判官が良かったかな」と本音を漏らした。
後半には、植物に関わる販売業をしていた76歳の女性が登場。現在は月約7万円の国民年金と貯金で生活しており、家賃5～6万円の賃貸で一人暮らしをしているという。年金額については「少ない」と率直な思いを吐露しつつも、長年の節電・節水習慣で出費を抑えていると語った。
また、趣味である植物園巡りを通して「スポーツクラブ行くよりも、歩いたらお金いらない」「苦しく節約するんじゃなくて、楽しく節約する」と、シニア割引を活用しながら無理なく楽しむ老後の知恵を明かした。
全く異なる経歴を持つ2人のリアルな年金事情と生活の工夫。過去の選択や現在の環境は違えど、それぞれのペースで老後と向き合う姿が印象的なインタビューとなっている。
YouTubeの動画内容
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