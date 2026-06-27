マタニティマークは「妊婦の自慢？」嫌味を言う先輩→会社でマタハラに遭った女性の“限界”「妊婦様と思われたくない…」【作者に聞く】
【漫画】本エピソードを読む
妊産婦が交通機関などを利用する際に身につける「マタニティマーク」。緊急時や交通機関を利用するときに、周囲へ妊婦であることを示すためのものだ。特に妊娠初期は外見から妊娠していることがわかりにくいため、バッグなどに付けるよう推奨されている。
しかし、「妊婦様と思われたくない」という理由から、マタニティマークを「付けていない」「持っていない」という人もいる。マタニティマークを付けた妊婦に対して嫌がらせをするなど、危険な目に遭う例も報告されているという。妊婦が満員電車に乗ることの是非や、病人でもないのに席を譲ることに対する戸惑いの声もある。また、マタニティマークが「幸せアピール」に見え、不妊に悩む人への配慮に欠けるなど、さまざまな意見が飛び交っているのが現状だ。
今回は、職場で「マタニティマークを付けろ！」と指示する上司と、付けたことで「自慢？」とマタハラをしてくる先輩女性社員を描いた、わたす(＠watasu_55)さんの漫画「マタニティマークを付ける？付けない？」を紹介する。
■社員証にマークの着用を強制…職場で始まった過酷なマタハラ
本作は、マタニティマークを社員証に付けろと指示する上司と、それに対して「妊婦自慢！」と嫌がらせをしてくる女性社員を描いた、わたすさんの実体験を交えたセミフィクション漫画である。
わたすさんは営業職だったため、上司は周囲にわかりやすいよう社員証に付けるよう指示し、重いものも持たなくてよいと配慮した。しかし、わたすさんは「それこそ『私、妊娠しました！妊婦だよ』って言っているようで嫌だと上司に反抗しました」と振り返る。「周りに付けている人なんていませんでしたし、当時社内に妊婦がいなかったので嫌でした。社員証にマタニティマークを付けるのは何か違う気がする」と、強い違和感を覚えたという。
上司がわたすさんの妊娠を社員に通達すると、そこから先輩たちはことあるごとに「妊娠様？」「自慢？」と嫌味を言い始め、過酷なマタハラが始まった。「妊娠当時は、母子手帳と一緒にマタニティマークをもらって『カバンに付けてくださいね！』って言われたから付けていただけなのに、どうしてこんな思いをしなくちゃいけないの？と不思議で仕方なかったです」と、当時のつらかった体験を語る。
■当事者になって気づいた違和感と、すべての妊婦へ向けた願い
中にはマタニティマークを免罪符のように歪曲して捉える人もおり、自分の身を守るためにあえて付けないと判断する人もいる。
わたすさんは「この体験は約9年前の出来事です。今の時代ではこのようなことはあまりないと思いますが、私の漫画を見て、ご自身でしっかりと考えてよい答えを出せるといいなと思いを込めて描き始めました」と、制作に込めた願いを明かす。
「すべての妊婦さんが安心安全なマタニティライフおよび出産に臨めるよう、心から願っています！前の会社はハラスメントだらけで(笑)、今の話が第1章でこの後、第2章、第3章と続くのですが、マタハラ、パワハラ、セクハラなど盛りだくさん詰め込んだ内容を考えています」と、続編への意欲も見せる。本業は歯科助手であり、「もともとは歯科漫画がきっかけでInstagramを始めたので、歯科情報サイトで連載を持っています。ほかにも育児やスカッとネタ、同居の義母とのバトル漫画を描いているので、隙間時間などに見ていただけるとうれしいです」と語った。
当事者になって初めて、マタニティマークの意味や使い方を考え直したというわたすさん。読者からも「心配性だから付けているけど、そっち方面の心配もあるのか」と不安の声が寄せられている。妊娠中の体調は人それぞれ異なり、予測不可能な事態も起こり得る。マタニティマークを付けることで嫌な思いをする妊婦が減る社会になることを、願わずにはいられない。
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