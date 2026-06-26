「ヒルズ グルメバーガーグランプリ 2026」が7月1日より開催！六本木ヒルズ・麻布台ヒルズ・虎ノ門ヒルズより過去最多37店舗が集結
六本木ヒルズ、麻布台ヒルズ、虎ノ門ヒルズでは、2026年7月1日(水)〜8月31日(月)に、夏のグルメの祭典「ヒルズ グルメバーガーグランプリ 2026」が開催される。昨年も好評だった同イベントに、今年は過去最多の37店舗が出店！各店がオリジナリティを発揮した自信作のバーガーがイベント限定で提供される。
【画像】「ヒルズ グルメバーガーグランプリ2026」開催！食べ応え抜群のバーガーが大集合！
■過去最多の37店舗が出店！ナンバーワンハンバーガーを決めるグランプリも実施
同イベントでは、食事をした人による「ヒルズアプリ」での投票によって、全店の頂点となる「総合グランプリ」と、ヒルズ各館でナンバーワンとなる「館グランプリ」を決定する。栄えあるグランプリを獲得したバーガーは、より多くの人が楽しめるよう、期間を延長して販売される予定。
過去最多の37店舗が参加する今年は、王道のバーガー専門店にとどまらず、今年オープンしたばかりの新店舗や、多種多様なジャンルの名店から、独自のアイデアを詰め込んだ個性豊かな限定バーガーが集結する。
■ひと口で海を越える!?世界各国の美味を詰め込んだバーガーが勢ぞろい
本場アメリカの最高品質ビーフや、グルメ大国ペルーの伝統料理、日本生まれの洋食メンチカツなど、バンズにはさむ食材には世界各国の色が出る。ソースやバーガーを通して世界各国の魅力を体感しよう。
■【六本木ヒルズ】37 ステーキハウス ＆ バー
21日間熟成ブラックアンガス×オージービーフを粗挽きにし、旨味を閉じ込めてグリルしたパティはがっつり180グラム。肉を頬張る幸せをますます押し上げるのは、華やかな風味と辛さを持つカンボジアの最高級生胡椒のカンポットペッパー。ローストして甘味を引き出したパプリカが彩りを添え、ピンクペッパーとライムがさわやかなソースをかけると手が止まらないおいしさ。
※テイクアウト可能
■【六本木ヒルズ】オショモコ
N.Y.ブルックリンでミシュラン一つ星を獲得したモダンメキシカン「オショモコ」から、メキシコ料理の伝統手法と素材を活かした斬新なバーガーが登場。味わいの決め手はシグネチャーディッシュにも使用するサルサマチャソース。数種の乾燥唐辛子とナッツ、ニンニク、胡麻などを合わせた自家製で、ピリ辛の奥にコクが広がり、ビーフ100％パティを引き立てる。キャラメライズドオニオンやグレイビーソースがさらなる深みをプラスする。
※1日30食限定
■【六本木ヒルズ】南翔饅頭店
熟練の点心師が作る特製バンズは、ニンジンを混ぜて練った生地を蒸し上げた、ふんわりもっちり食感。じっくり甘辛くとろとろに煮込んだ角煮を挟み、香菜やセロリなどの野菜をのせれば、独創的な上海式バーガーのできあがり。刻み青ザーサイ入り特製マスタードソースがぴりりと効いている。贅沢な旨味のフカヒレスープは、好みでバンズを浸して味わえる。
※1日10食限定
■【麻布台ヒルズ】ペルー料理アルド
キヌア入りビーフパティの上にどっさり積み上がる、ペルー伝統料理の牛肉と野菜炒め「ロモ サルタード」。醤油ベースのあと引く味わいに、ピリ辛チーズソースがかかって食欲をかきたてる。さらにペルーのアンデス、アマゾン、海岸地帯を表現した3種のソースが添えられて、スパイシーな味変の楽しみも。キャッサバフライはほくほく食感とほのかな甘味が格別。
※テイクアウト可能
■【麻布台ヒルズ】とんかつ河むら
林SPFポーク100％のメンチカツを2枚重ねたバーガーは食べ応え抜群。味噌とタルタルソースを出汁でのばした特製ソースがじわりとくる肉の旨味を引き立て、ほのかに甘味のあるブリオッシュバンズとの相性も抜群。バンズに塗った和からし、ゴボウチップスの香り、ロメインレタスの食感も小気味よく、秀逸なバランス。とんかつ店ならではの和の工夫が光るひと品。
※テイクアウト可能
■【虎ノ門ヒルズ】Plancha ZURRIOLA
スパニッシュ鉄板焼の専門店から登場するバーガーは、ハラペーニョを燻製した香辛料チポトレと甘酸っぱいフレッシュマンゴーをたっぷり合わせたソースが鮮烈なひと品。鉄板でスマッシュして熱々に焼き上げた国産牛100％パティやベーコンと一緒に頬張れば、スモーキーな風味、辛さ、甘さのバランスが絶妙。フライドオニオンもざくざく小気味よいアクセントに。
※テイクアウト可能
■歯応え満点の海老を音でも楽しむ。食べ比べにおすすめの海老バーガー
今年は各ヒルズより、ぷりぷりの海老を贅沢に使用した「海老バーガー」がずらり。歯応え満点の弾力あふれる食感や、食べたときに広がる音の楽しさにも注目だ。王道の海老カツバーガーからシュリンプケーキ、オマール海老の旨味を凝縮した特製ソースまで、海老尽くしのバーガーを食べ比べてみては？
■【六本木ヒルズ】アデッソ
ひと口頬張れば、オマール海老の旨味が口いっぱいに広がる極上の食体験。大きめにカットされたオマール海老と白脚海老の食感が楽しめるカツに、味の濃いブランド卵“蘭王”と、海老の味噌まで加えて煮詰めた濃厚なビスクの特製タルタルソースをトッピング。仕上げに桜海老の芳醇な香りを重ね、ブリオッシュが贅沢に包み込む。
※テイクアウト可能
※1日15食限定
■【麻布台ヒルズ】ショーグンバーガー
オマール海老の贅沢な甘味と、黒毛和牛パティの力強い旨味。そこにクラムチャウダーソースの奥行きある味わいが重なり、全体をひとつにまとめる。ジャガイモとひじきのガレットがクリスピーな食感と程よい塩味のアクセントを添え、グリュイエールチーズの濃厚さ、ディルのさわやかさも好相性。途中でレモンを搾れば、唯一無二のおいしさがいっそう際立つ。
※テイクアウト可能
■【麻布台ヒルズ】サーワーン ビストロ
バンコク発モダンタイ料理の名店が生み出す、ぷりぷり食感が楽しいタイ風海老カツ「シュリンプケーキ」がバーガーに。タイから直送されるフレッシュなコブミカンの葉、パクチー、レモングラスのさわやかな香りが口いっぱいに広がる。甘味と酸味の2種類の梅を使ったソースが味に奥行きを与え、あとを引くおいしさ。
※テイクアウト可能
※1日15食限定
■【虎ノ門ヒルズ】BRASSERIE by plein
サクッと弾ける海老カツに、濃厚なオマール海老の特製アメリケーヌと、フェンネル香るさわやかなタルタルを合わせたひと品。自家製ルイユを塗り焼き上げたバンズに、グリーンカール、紫キャベツのマリネ、トマトの爽快感がマッチ。トップは上品な甘さの天使の海老グリル。スペシャリテのブイヤベースとハーブポテトが添えられ、五感を満たす至高のひと皿。
※1日10食限定
■【虎ノ門ヒルズ】RITUEL 虎ノ門
ぷりぷりの身がぎっしりと詰まった海老カツに、オマール海老の出汁が効いたアメリケーヌソース、海老がごろっと入ったタルタルを重ねた、旨味三重の海老尽くしバーガー。自家製ブリオッシュバンズはエストラゴンバターが香り、蜜漬けレモンと有馬山椒、フレッシュディルがさわやかなあと味を残す。伊勢海老塩を振ったスイートポテトフライも甘じょっぱさに夢中になること間違いなし。
※テイクアウト可能
■目の前で完成するライブ感も！誰もが虜になるこだわりのチーズバーガー！
昨年大好評だった目の前でとろけるチーズを豪快にかけるチーズバーガーは今年も健在。食のエンタメが詰まったバーガーは虜になること間違いなし。フレッシュなブッラータやスパイシーチーズソースなど、各店舗のこだわりがつまった名物チーズバーガーにも注目。
■【虎ノ門ヒルズ】LAMMAS / ISTINTO
高品質なヨーロッパチーズを徹底した管理でそろえる専門店が、チーズ好きのために作ったひと品。その日最高の状態に熟成されたチーズを5〜6種類ブレンドし、目の前でたっぷりメルト！バンズにミモレット系のチーズ、レタス、トマト、ビーフ100％の手ごねパティ、ベーコンを挟んだバーガー全体を覆いつくす。自然派ワインとのマリアージュを楽しもう。
※1日15食限定
■【虎ノ門ヒルズ】Tacos Way
ジューシーに焼き上げたビーフ100％パティとハラペーニョをはさんだ、クラシックなアメリカンスタイルのバーガーを、特製チーズソースに豪快にディップ！チポトレの辛さとチェダーのコクが溶け合ってやみつきに。L.A.ドジャー・スタジアムでのスタイルにならい、バーガーやトルティーヤチップスはヘルメットに入れて提供され、ワクワク気分が盛り上がる。
※1日10食限定
■【六本木ヒルズ】毛利 サルヴァトーレ クオモ
粗挽き国産牛つなぎなし180グラムのパティは、ゴロッとした歯応えで肉本来の旨味がダイレクトに伝わってくる。たっぷりかけたはちみつの甘味、粒マスタードのぷちぷち食感、ゴルゴンゾーラピカンテなど3種のチーズに、シャリアピンソースのコクが重なって、手が止まらないおいしさに。ケールとポテトのサラダもハニーマスタードをまとい、気分をリフレッシュする際にぴったり。
※1日10食限定
■【六本木ヒルズ】オービカ モッツァレラバー
「自分にとってマッシモ(＝最高)なバーガー」を楽しんでほしいという思いで、3種のイタリア直輸入チーズから選べるスタイルに。水牛ミルク100％のフレッシュモッツァレラ、それを燻製にしたアッフミカータ、そしてブッラータから好みで選べる。国産牛100％パティの旨味、ドライトマトの甘味と酸味、セルバチコの苦味がハーモニーを奏でるオープンタイプのバーガーだ。
※テイクアウト可能
■【麻布台ヒルズ】アヒリヤ
ガラムマサラやターメリックなど、鮮度のよいスパイスに漬け込んだチキンを揚げて、ぷりっと香り高くジューシーに。辛味を効かせたトマトチャツネとさわやかなミントソース、とろけるチーズがベストマッチ。レタスやキャロットラペ、ブロッコリースプラウトなど野菜もたっぷり。豆粉の衣で揚げたポテトフライもやみつき必至だ。
※テイクアウト可能
※1日10食限定
■【麻布台ヒルズ】ラシーヌ
圧倒的な肉感に驚かされるパティは、100％つなぎなしで山形牛すね肉を使ったもの。燻香をまとうBBQソース、3種のチーズ、ソテーして甘味を引き出したタマネギと絡み合う濃厚な旨味がたまらない。加えて、セルバチコの苦味、ハラペーニョの辛さであと味を引き締め、重層的でありながら重すぎないおいしさに。風味豊かな自家製ブリオッシュバンズとも好相性。
※1日20食限定
■肉汁があふれる食べ応え抜群バーガー
ビーフパティからベーコンまで、ジューシーな肉汁と満足感あふれるバーガーが登場。パティ2枚重ねにベーコンと炙りチーズを重ねたバーガーや、プルドポークにビーフパティを重ねたバーガーなど、つい手を伸ばしたくなる至高のひと品を堪能しよう。
■【六本木ヒルズ】リゴレット バーアンドグリル
本場アメリカのBBQの定番である、ジューシーなビーフパティとプルドポークを自家製バンズでサンド。プルドポークはスパイシーな味わいながら、下味にパイナップルを使うことでほのかな甘味をまとわせたひと品。クミンやチリを利かせたテキサススタイルの特製BBQソース、ハラペーニョの刺激、チェダーチーズのコク、グリーンカールが重なり合う。
※テイクアウト可能
■【麻布台ヒルズ】麻布台ヒルズギャラリーカフェ
こぼれ落ちる自家製プルドポークはなんと200グラム。麹と擦りおろしリンゴをベースにしたマリネ液で漬け込んだ豚塊肉を、じっくり低温調理することでやわらかくホロホロ、旨味たっぷりな仕上がりに。チェダー＆ゴーダチーズ、ベーコンとともに、バター香るバンズではさんだ。全体を引き締めるBBQソースは、トマト麹とこだわりのエスプレッソを贅沢に使用してコク深い味わいに仕上げている。
■【虎ノ門ヒルズ】the 3rd Burger
毎日食べられるヘルシーさがコンセプト。小松菜のマリネや焼きトマトなどたっぷりの野菜と、わさび入りのタルタルがアクセントのシグネチャー「the 3rd Burger」進化バージョンが登場。通常の倍である140グラムのビーフパティに、炙った倍量のチーズ、さらにベーコンを重ねたバーガー。バンズは「高加水」、白くてもちっとした「しろもち」、「全粒粉」から選べる。
※テイクアウト可能
■希少食材を惜しみなく使用！ワンランク上のスペシャルな贅沢バーガー
世界三大珍味のトリュフ、A5ランクの和牛肉や神戸ビーフ、希少価値の高い雲丹まで、希少食材を惜しみなく使用した贅沢バーガーがそろう。ワンランク上のひとときを彩る特別なバーガーを楽しもう。
■【六本木ヒルズ】ラ ブリアンツァ
やわらかくジューシーなA5和牛とタマネギを煮込んだ、たっぷりのナポリ風ラグーに、とろけるブッラータチーズ、甘いフルーツトマトを合わせて自家製バンズではさむという創意あふれるバーガー。目の前でトリュフを惜しげなく削りかけてくれるスペシャリテ「トリュフと卵のオーブン焼き」、トリュフ香るポテトとともに盛られた贅沢極まりないワンプレート。
※1日5食限定
■【虎ノ門ヒルズ】Le Pristine Cafe Tokyo(ホテル虎ノ門ヒルズ)
ミシュランスターシェフ、セルジオ・ハーマンさんが監修するル・プリスティン東京チームが手がけたポークカツバーガー。揚げたてのカツに、濃厚なソースと熟成パルメザン、ライムゼストのさわやかな香りを添えている。自家製マスタードドレッシングでマリネしたキャベツとフェンネル、エシャロットのピクルスを重ね、サマートリュフが香る特製マヨネーズで仕上げた。
※テイクアウト可能
■【虎ノ門ヒルズ】GOOD MORNING CAFE & GRILL虎ノ門
上質な神戸ビーフパティの凝縮された旨味に、濃厚クリーミーな雲丹ソースが贅沢に重なる、まさに“ご褒美”バーガー。雲丹に生クリームや白ワイン、パルミジャーノ・レッジャーノを合わせた奥行きのあるソースと肉汁が溶け合って、ひと口ごとに深い満足感をもたらす。発酵バター香る自家製ブリオッシュバンズが具材の個性を優しく包み込み、ひとつにまとめる。
※テイクアウト可能
※1日20食限定
■「ヒルズ グルメバーガーグランプリ 2026」開催概要
開催日時：2026年7月1日(水)〜8月31日(月)
開催場所：六本木ヒルズ、麻布台ヒルズ、虎ノ門ヒルズ
※時間帯や曜日、条件により価格が変更となる商品があります。
※掲載内容は予告なく変更になる場合があります。
※詳細は公式サイトで確認してください。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】「ヒルズ グルメバーガーグランプリ2026」開催！食べ応え抜群のバーガーが大集合！
同イベントでは、食事をした人による「ヒルズアプリ」での投票によって、全店の頂点となる「総合グランプリ」と、ヒルズ各館でナンバーワンとなる「館グランプリ」を決定する。栄えあるグランプリを獲得したバーガーは、より多くの人が楽しめるよう、期間を延長して販売される予定。
過去最多の37店舗が参加する今年は、王道のバーガー専門店にとどまらず、今年オープンしたばかりの新店舗や、多種多様なジャンルの名店から、独自のアイデアを詰め込んだ個性豊かな限定バーガーが集結する。
■ひと口で海を越える!?世界各国の美味を詰め込んだバーガーが勢ぞろい
本場アメリカの最高品質ビーフや、グルメ大国ペルーの伝統料理、日本生まれの洋食メンチカツなど、バンズにはさむ食材には世界各国の色が出る。ソースやバーガーを通して世界各国の魅力を体感しよう。
■【六本木ヒルズ】37 ステーキハウス ＆ バー
21日間熟成ブラックアンガス×オージービーフを粗挽きにし、旨味を閉じ込めてグリルしたパティはがっつり180グラム。肉を頬張る幸せをますます押し上げるのは、華やかな風味と辛さを持つカンボジアの最高級生胡椒のカンポットペッパー。ローストして甘味を引き出したパプリカが彩りを添え、ピンクペッパーとライムがさわやかなソースをかけると手が止まらないおいしさ。
※テイクアウト可能
■【六本木ヒルズ】オショモコ
N.Y.ブルックリンでミシュラン一つ星を獲得したモダンメキシカン「オショモコ」から、メキシコ料理の伝統手法と素材を活かした斬新なバーガーが登場。味わいの決め手はシグネチャーディッシュにも使用するサルサマチャソース。数種の乾燥唐辛子とナッツ、ニンニク、胡麻などを合わせた自家製で、ピリ辛の奥にコクが広がり、ビーフ100％パティを引き立てる。キャラメライズドオニオンやグレイビーソースがさらなる深みをプラスする。
※1日30食限定
■【六本木ヒルズ】南翔饅頭店
熟練の点心師が作る特製バンズは、ニンジンを混ぜて練った生地を蒸し上げた、ふんわりもっちり食感。じっくり甘辛くとろとろに煮込んだ角煮を挟み、香菜やセロリなどの野菜をのせれば、独創的な上海式バーガーのできあがり。刻み青ザーサイ入り特製マスタードソースがぴりりと効いている。贅沢な旨味のフカヒレスープは、好みでバンズを浸して味わえる。
※1日10食限定
■【麻布台ヒルズ】ペルー料理アルド
キヌア入りビーフパティの上にどっさり積み上がる、ペルー伝統料理の牛肉と野菜炒め「ロモ サルタード」。醤油ベースのあと引く味わいに、ピリ辛チーズソースがかかって食欲をかきたてる。さらにペルーのアンデス、アマゾン、海岸地帯を表現した3種のソースが添えられて、スパイシーな味変の楽しみも。キャッサバフライはほくほく食感とほのかな甘味が格別。
※テイクアウト可能
■【麻布台ヒルズ】とんかつ河むら
林SPFポーク100％のメンチカツを2枚重ねたバーガーは食べ応え抜群。味噌とタルタルソースを出汁でのばした特製ソースがじわりとくる肉の旨味を引き立て、ほのかに甘味のあるブリオッシュバンズとの相性も抜群。バンズに塗った和からし、ゴボウチップスの香り、ロメインレタスの食感も小気味よく、秀逸なバランス。とんかつ店ならではの和の工夫が光るひと品。
※テイクアウト可能
■【虎ノ門ヒルズ】Plancha ZURRIOLA
スパニッシュ鉄板焼の専門店から登場するバーガーは、ハラペーニョを燻製した香辛料チポトレと甘酸っぱいフレッシュマンゴーをたっぷり合わせたソースが鮮烈なひと品。鉄板でスマッシュして熱々に焼き上げた国産牛100％パティやベーコンと一緒に頬張れば、スモーキーな風味、辛さ、甘さのバランスが絶妙。フライドオニオンもざくざく小気味よいアクセントに。
※テイクアウト可能
■歯応え満点の海老を音でも楽しむ。食べ比べにおすすめの海老バーガー
今年は各ヒルズより、ぷりぷりの海老を贅沢に使用した「海老バーガー」がずらり。歯応え満点の弾力あふれる食感や、食べたときに広がる音の楽しさにも注目だ。王道の海老カツバーガーからシュリンプケーキ、オマール海老の旨味を凝縮した特製ソースまで、海老尽くしのバーガーを食べ比べてみては？
■【六本木ヒルズ】アデッソ
ひと口頬張れば、オマール海老の旨味が口いっぱいに広がる極上の食体験。大きめにカットされたオマール海老と白脚海老の食感が楽しめるカツに、味の濃いブランド卵“蘭王”と、海老の味噌まで加えて煮詰めた濃厚なビスクの特製タルタルソースをトッピング。仕上げに桜海老の芳醇な香りを重ね、ブリオッシュが贅沢に包み込む。
※テイクアウト可能
※1日15食限定
■【麻布台ヒルズ】ショーグンバーガー
オマール海老の贅沢な甘味と、黒毛和牛パティの力強い旨味。そこにクラムチャウダーソースの奥行きある味わいが重なり、全体をひとつにまとめる。ジャガイモとひじきのガレットがクリスピーな食感と程よい塩味のアクセントを添え、グリュイエールチーズの濃厚さ、ディルのさわやかさも好相性。途中でレモンを搾れば、唯一無二のおいしさがいっそう際立つ。
※テイクアウト可能
■【麻布台ヒルズ】サーワーン ビストロ
バンコク発モダンタイ料理の名店が生み出す、ぷりぷり食感が楽しいタイ風海老カツ「シュリンプケーキ」がバーガーに。タイから直送されるフレッシュなコブミカンの葉、パクチー、レモングラスのさわやかな香りが口いっぱいに広がる。甘味と酸味の2種類の梅を使ったソースが味に奥行きを与え、あとを引くおいしさ。
※テイクアウト可能
※1日15食限定
■【虎ノ門ヒルズ】BRASSERIE by plein
サクッと弾ける海老カツに、濃厚なオマール海老の特製アメリケーヌと、フェンネル香るさわやかなタルタルを合わせたひと品。自家製ルイユを塗り焼き上げたバンズに、グリーンカール、紫キャベツのマリネ、トマトの爽快感がマッチ。トップは上品な甘さの天使の海老グリル。スペシャリテのブイヤベースとハーブポテトが添えられ、五感を満たす至高のひと皿。
※1日10食限定
■【虎ノ門ヒルズ】RITUEL 虎ノ門
ぷりぷりの身がぎっしりと詰まった海老カツに、オマール海老の出汁が効いたアメリケーヌソース、海老がごろっと入ったタルタルを重ねた、旨味三重の海老尽くしバーガー。自家製ブリオッシュバンズはエストラゴンバターが香り、蜜漬けレモンと有馬山椒、フレッシュディルがさわやかなあと味を残す。伊勢海老塩を振ったスイートポテトフライも甘じょっぱさに夢中になること間違いなし。
※テイクアウト可能
■目の前で完成するライブ感も！誰もが虜になるこだわりのチーズバーガー！
昨年大好評だった目の前でとろけるチーズを豪快にかけるチーズバーガーは今年も健在。食のエンタメが詰まったバーガーは虜になること間違いなし。フレッシュなブッラータやスパイシーチーズソースなど、各店舗のこだわりがつまった名物チーズバーガーにも注目。
■【虎ノ門ヒルズ】LAMMAS / ISTINTO
高品質なヨーロッパチーズを徹底した管理でそろえる専門店が、チーズ好きのために作ったひと品。その日最高の状態に熟成されたチーズを5〜6種類ブレンドし、目の前でたっぷりメルト！バンズにミモレット系のチーズ、レタス、トマト、ビーフ100％の手ごねパティ、ベーコンを挟んだバーガー全体を覆いつくす。自然派ワインとのマリアージュを楽しもう。
※1日15食限定
■【虎ノ門ヒルズ】Tacos Way
ジューシーに焼き上げたビーフ100％パティとハラペーニョをはさんだ、クラシックなアメリカンスタイルのバーガーを、特製チーズソースに豪快にディップ！チポトレの辛さとチェダーのコクが溶け合ってやみつきに。L.A.ドジャー・スタジアムでのスタイルにならい、バーガーやトルティーヤチップスはヘルメットに入れて提供され、ワクワク気分が盛り上がる。
※1日10食限定
■【六本木ヒルズ】毛利 サルヴァトーレ クオモ
粗挽き国産牛つなぎなし180グラムのパティは、ゴロッとした歯応えで肉本来の旨味がダイレクトに伝わってくる。たっぷりかけたはちみつの甘味、粒マスタードのぷちぷち食感、ゴルゴンゾーラピカンテなど3種のチーズに、シャリアピンソースのコクが重なって、手が止まらないおいしさに。ケールとポテトのサラダもハニーマスタードをまとい、気分をリフレッシュする際にぴったり。
※1日10食限定
■【六本木ヒルズ】オービカ モッツァレラバー
「自分にとってマッシモ(＝最高)なバーガー」を楽しんでほしいという思いで、3種のイタリア直輸入チーズから選べるスタイルに。水牛ミルク100％のフレッシュモッツァレラ、それを燻製にしたアッフミカータ、そしてブッラータから好みで選べる。国産牛100％パティの旨味、ドライトマトの甘味と酸味、セルバチコの苦味がハーモニーを奏でるオープンタイプのバーガーだ。
※テイクアウト可能
■【麻布台ヒルズ】アヒリヤ
ガラムマサラやターメリックなど、鮮度のよいスパイスに漬け込んだチキンを揚げて、ぷりっと香り高くジューシーに。辛味を効かせたトマトチャツネとさわやかなミントソース、とろけるチーズがベストマッチ。レタスやキャロットラペ、ブロッコリースプラウトなど野菜もたっぷり。豆粉の衣で揚げたポテトフライもやみつき必至だ。
※テイクアウト可能
※1日10食限定
■【麻布台ヒルズ】ラシーヌ
圧倒的な肉感に驚かされるパティは、100％つなぎなしで山形牛すね肉を使ったもの。燻香をまとうBBQソース、3種のチーズ、ソテーして甘味を引き出したタマネギと絡み合う濃厚な旨味がたまらない。加えて、セルバチコの苦味、ハラペーニョの辛さであと味を引き締め、重層的でありながら重すぎないおいしさに。風味豊かな自家製ブリオッシュバンズとも好相性。
※1日20食限定
■肉汁があふれる食べ応え抜群バーガー
ビーフパティからベーコンまで、ジューシーな肉汁と満足感あふれるバーガーが登場。パティ2枚重ねにベーコンと炙りチーズを重ねたバーガーや、プルドポークにビーフパティを重ねたバーガーなど、つい手を伸ばしたくなる至高のひと品を堪能しよう。
■【六本木ヒルズ】リゴレット バーアンドグリル
本場アメリカのBBQの定番である、ジューシーなビーフパティとプルドポークを自家製バンズでサンド。プルドポークはスパイシーな味わいながら、下味にパイナップルを使うことでほのかな甘味をまとわせたひと品。クミンやチリを利かせたテキサススタイルの特製BBQソース、ハラペーニョの刺激、チェダーチーズのコク、グリーンカールが重なり合う。
※テイクアウト可能
■【麻布台ヒルズ】麻布台ヒルズギャラリーカフェ
こぼれ落ちる自家製プルドポークはなんと200グラム。麹と擦りおろしリンゴをベースにしたマリネ液で漬け込んだ豚塊肉を、じっくり低温調理することでやわらかくホロホロ、旨味たっぷりな仕上がりに。チェダー＆ゴーダチーズ、ベーコンとともに、バター香るバンズではさんだ。全体を引き締めるBBQソースは、トマト麹とこだわりのエスプレッソを贅沢に使用してコク深い味わいに仕上げている。
■【虎ノ門ヒルズ】the 3rd Burger
毎日食べられるヘルシーさがコンセプト。小松菜のマリネや焼きトマトなどたっぷりの野菜と、わさび入りのタルタルがアクセントのシグネチャー「the 3rd Burger」進化バージョンが登場。通常の倍である140グラムのビーフパティに、炙った倍量のチーズ、さらにベーコンを重ねたバーガー。バンズは「高加水」、白くてもちっとした「しろもち」、「全粒粉」から選べる。
※テイクアウト可能
■希少食材を惜しみなく使用！ワンランク上のスペシャルな贅沢バーガー
世界三大珍味のトリュフ、A5ランクの和牛肉や神戸ビーフ、希少価値の高い雲丹まで、希少食材を惜しみなく使用した贅沢バーガーがそろう。ワンランク上のひとときを彩る特別なバーガーを楽しもう。
■【六本木ヒルズ】ラ ブリアンツァ
やわらかくジューシーなA5和牛とタマネギを煮込んだ、たっぷりのナポリ風ラグーに、とろけるブッラータチーズ、甘いフルーツトマトを合わせて自家製バンズではさむという創意あふれるバーガー。目の前でトリュフを惜しげなく削りかけてくれるスペシャリテ「トリュフと卵のオーブン焼き」、トリュフ香るポテトとともに盛られた贅沢極まりないワンプレート。
※1日5食限定
■【虎ノ門ヒルズ】Le Pristine Cafe Tokyo(ホテル虎ノ門ヒルズ)
ミシュランスターシェフ、セルジオ・ハーマンさんが監修するル・プリスティン東京チームが手がけたポークカツバーガー。揚げたてのカツに、濃厚なソースと熟成パルメザン、ライムゼストのさわやかな香りを添えている。自家製マスタードドレッシングでマリネしたキャベツとフェンネル、エシャロットのピクルスを重ね、サマートリュフが香る特製マヨネーズで仕上げた。
※テイクアウト可能
■【虎ノ門ヒルズ】GOOD MORNING CAFE & GRILL虎ノ門
上質な神戸ビーフパティの凝縮された旨味に、濃厚クリーミーな雲丹ソースが贅沢に重なる、まさに“ご褒美”バーガー。雲丹に生クリームや白ワイン、パルミジャーノ・レッジャーノを合わせた奥行きのあるソースと肉汁が溶け合って、ひと口ごとに深い満足感をもたらす。発酵バター香る自家製ブリオッシュバンズが具材の個性を優しく包み込み、ひとつにまとめる。
※テイクアウト可能
※1日20食限定
■「ヒルズ グルメバーガーグランプリ 2026」開催概要
開催日時：2026年7月1日(水)〜8月31日(月)
開催場所：六本木ヒルズ、麻布台ヒルズ、虎ノ門ヒルズ
※時間帯や曜日、条件により価格が変更となる商品があります。
※掲載内容は予告なく変更になる場合があります。
※詳細は公式サイトで確認してください。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。