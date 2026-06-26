犬のイラストに続く今度の「DOG」はホットドッグ！キャロウェイ『CHROME TOUR HOT DOG』が限定デビュー
キャロウェイから限定ボールのアナウンス。今月4日に犬のイラスト入りの限定ボール『CHROME TOUR DOGS』を直営店で発売したことは既報の通りだが、なんと、今度の「DOG」はホットドッグだった。
【画像】ホットドッグのイラストを拡大
「ハーフターンのあの一本と名相棒のトッピングたちが帰ってきた！アメリカのゴルフ場ではおなじみのホットドッグ。以前も大人気だった『CHROME TOUR HOT DOG』ボールがさらにパワーアップして登場です。オンラインストアとキャロウェイ/トラヴィスマシュー青山店、キャロウェイ/トラヴィスマシュー心斎橋店、ヴィクトリアゴルフ新宿店9F、キャロウェイ 公式 楽天市場店のみで数量限定発売です！」（同社広報） オープン価格だが、税込価格は通常品と同じく1ダース7,370円で製品登録されている。アメリカ人らしい遊び心満載だが、中身はしっかりとしたツアーボール。シリアスになり過ぎる人は、力が抜けて役立つかもしれない。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【画像】ホットドッグのイラストを拡大
【画像】前回限定の「ドッグ」イラスト
6種類の犬のイラスト入り！キャロウェイ『CHROME TOUR DOGS』ボール、6月4日限定デビュー
犬のイラストに続く今度の「DOG」はホットドッグ！キャロウェイ『CHROME TOUR HOT DOG』が限定デビュー
キャロウェイ『X FORGED/同STAR』に2つの限定版！ “ノーメッキ”＆“ブラック”が7月10日デビュー
【画像】ホットドッグのイラストを拡大
「ハーフターンのあの一本と名相棒のトッピングたちが帰ってきた！アメリカのゴルフ場ではおなじみのホットドッグ。以前も大人気だった『CHROME TOUR HOT DOG』ボールがさらにパワーアップして登場です。オンラインストアとキャロウェイ/トラヴィスマシュー青山店、キャロウェイ/トラヴィスマシュー心斎橋店、ヴィクトリアゴルフ新宿店9F、キャロウェイ 公式 楽天市場店のみで数量限定発売です！」（同社広報） オープン価格だが、税込価格は通常品と同じく1ダース7,370円で製品登録されている。アメリカ人らしい遊び心満載だが、中身はしっかりとしたツアーボール。シリアスになり過ぎる人は、力が抜けて役立つかもしれない。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【画像】ホットドッグのイラストを拡大
【画像】前回限定の「ドッグ」イラスト
6種類の犬のイラスト入り！キャロウェイ『CHROME TOUR DOGS』ボール、6月4日限定デビュー
犬のイラストに続く今度の「DOG」はホットドッグ！キャロウェイ『CHROME TOUR HOT DOG』が限定デビュー
キャロウェイ『X FORGED/同STAR』に2つの限定版！ “ノーメッキ”＆“ブラック”が7月10日デビュー