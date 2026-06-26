欧州でヒートドーム現象が発生し、複数の国は25日、37度を超える暑さに備えている/Annice Lyn/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）欧州でヒートドーム現象が発生し、複数の国は25日、37度を超える暑さに備えている。英国ではすでに6月の最高気温が2日連続で更新され、他の国でもこれまでの最高気温を超える可能性がある。

英イングランド南西部のメリーフィールドでは25日、気温が36.7度に達し、英気象庁によると、24日に更新されたばかりの英国の6月の最高気温を上回った。この記録はこの日のうちにさらに更新される可能性がある。今回の熱波に見舞われる以前、6月の最高気温は50年前に記録された35.6度だった。

スイス・バーゼルでは同日、38度に達し、6月の気温として観測史上最高となった。スイス気象当局によると、これまでの最高気温は1947年に記録された36.9度だった。

フランス気象局によると、同国では24日から25日にかけて、観測史上最も暑い夜となった。24日は2日連続で観測史上最も気温が高く、24時間の平均気温は30度。パリを含む多くの町や都市で40度を上回った。

スペインでも今週、国内記録が更新された。同国気象庁は24日、22日と23日が6月として観測史上最も暑い日となり、平均気温を7.1度上回ったと発表した。

この暑さにより死者が急速に出始めている。スペインの死者数監視システムのデータによると、同国では過去4日間で212人が熱波により死亡した。

ロイター通信の報道によると、フランスでは過去1週間で、暑さを逃れようとして少なくとも48人が溺死（できし）し、子ども3人が高温の車内で死亡しているのが見つかった。イタリアでは、農作業員やホームレスの男性を含む少なくとも5人が暑熱関連で死亡したと報告されている。

熱波はいつまで続くのか

英国とフランスでは週末にかけて暑さが和らぎ、28日には大幅に緩和する見通しだ。

ただし、熱波は徐々に東へと移動するため、欧州大陸の他の地域では週末にかけて極端な高温が想定される。

熱波のピークは27日になるとみられ、ドイツの多くの都市では気温が40度に達する見込み。ポーランド、ハンガリー、クロアチアなども極端な暑さを警戒している。