18HRは日本人1年目の歴代3位タイ

【MLB】レンジャーズ 6ー5 Bジェイズ（日本時間26日・トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手は25日（日本時間26日）、本拠地・レンジャーズ戦に出場し、9回に3試合ぶりとなる18号2ランを放った。

岡本のバットが止まらない。3-5で迎えた9回1死一塁だった。左腕ジェイコブ・ラッツがカウント1-1から投じたフォーシームを強振。バックスクリーンへ打球速度108.1マイル（約174.0キロ）、飛距離420フィート（約128.0メートル）、角度26度の一発を叩き込んだ。

22日（同23日）のアストロズ戦では左中間へ17号ソロ。23日（同24日）は8回に左前2点打を放つなど4打数3安打3打点と大活躍だった。前日は3試合ぶりのノーヒットと小休止したが、再び快音を響かせた。

これで5戦3発。月間6本目のアーチで、シーズン36発ペースに伸ばした。メジャー1年目で18本塁打は、2006年の城島健司（マリナーズ）に並んで歴代3位タイ。1位の大谷翔平投手（2018年／エンゼルス）まで残り4本としている。

本塁打と打点はチームトップ。巨人から移籍1年目でブルージェイズ打線を引っ張っている。（Full-Count編集部）