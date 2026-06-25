気象予報士の松浦悠真氏が、YouTubeチャンネル「マニアック天気」にて、「【猛暑きたる】7月高温予想もオホーツク海高気圧次第？ 7月も台風接近の可能性｜1か月予報」を公開した。動画では、6月25日に発表された1か月予報をもとに、7月の厳しい暑さと台風接近による大雨のリスクについて詳しく解説している。



松浦氏はまず、全国的に「気温は高い予想」となっている点に言及。しかし、高温の確率は各地域で50％程度であり、極端に高いわけではないと説明した。降水量については、西日本の日本海側を中心に少雨の傾向があると予測する一方、東海や関東甲信、南西諸島では湿った空気や前線の影響で多雨の確率が40％となっていることを伝えた。



中盤の専門天気図を用いた解説では、エルニーニョ現象の影響で太平洋の赤道域東側で対流活動が活発化している一方、インド洋では西部を中心に不活発となる「正のインド洋ダイポールモード現象」の特徴が出ていると分析した。これにより、日本付近では偏西風が北寄りを流れ、チベット高気圧の張り出しが強まると解説。さらに、日本の南海上で低気圧性の循環偏差が見られることから、この付近で「台風が発生しやすい」状況にあると指摘した。



また、梅雨明けの時期に関しては、オホーツク海高気圧の動向によっては低温に振れる可能性もあり、予測の誤差が大きいと言及。高気圧の張り出しが一時的に強まる7月半ば以降も、「そのまま早めに梅雨が明けるというような感じではない」と、慎重な見方を示している。



動画の最後で松浦氏は、「厳しい暑さに見舞われそう」だと改めて強調するとともに、多雨傾向ではないものの、台風の接近や梅雨の末期となると「大雨には注意した方がいい」と注意喚起を行った。専門的な気象データから多角的に読み解くことで、7月の天候の特徴と警戒すべきポイントが明示された内容となっている。



リンクをコピーする