モバイルバッテリーの正しい捨て方について、パソコンやスマホなどの周辺機器の企画・製造・販売を手掛ける、サンワサプライの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。

【画像】知らなきゃヤバイ…これが「モバイルバッテリー」の正しい捨て方です！

公式アカウントは「モバイルバッテリー、どう処分するか迷ったことありませんか？」「古くなったバッテリーはそのまま家庭ごみとして捨てることはできません」と投稿。

正しい捨て方について、家電量販店やホームセンターなどに設置されている回収ボックスを利用する方法を解説しています。その際に確認すべき点や、回収ボックスに入れる前に確認すべき点は次の通りです。

（1）バッテリーメーカーが小型充電式電池のリサイクルを推進する「JBRC」の会員かどうか確認

（2）電池の種類を確認

回収対象はニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池。

（3）破損や変形などがないかを確認

（4）バッテリーを放電

（5）端子部分をテープで絶縁した上で回収ボックスに入れること。

このほか同アカウントは「処分方法に迷った場合は自治体の案内も確認してみてください」とコメント。こうした情報に対し、SNS上では「ちょうど処理したかったので、助かります」「知らなかった」などの声が上がっています。