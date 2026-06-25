ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「iPhone値上げ前に対策！メルペイ40%還元キャンペーンを解説」と題した動画を公開した。動画では、iPhone 17シリーズの値上げ報道に触れつつ、Appleアカウント残高をお得にチャージできるメルペイのポイント還元キャンペーンについて詳しく解説した。



冒頭、おにまる氏はiPhone 17シリーズがAIブームによるメモリ価格高騰などの影響で値上げされる可能性が高いと説明。標準モデルで5000円～1万5000円前後、Pro Maxなどの大容量モデルでは3万円～5万円前後の値上げが予想されるとした。その対策として、Apple製品の購入に使えるAppleアカウント残高をお得に準備する方法を紹介した。



今回の目玉となるのが、メルカリアプリ内で実施されている「Appleのサブスクリプションやゲームなどのお支払いにメルペイを利用すると40％ポイント還元」キャンペーンである。事前エントリーのうえ、Appleアカウントの支払い方法にメルペイを追加し、チャージや決済を行うと40%分のポイントが還元される。おにまる氏の画面では還元上限が300ポイントとなっており、「750円までの利用が対象」と説明。なお、対象者によっては上限が1000ポイントに設定されているケースもあるという。キャンペーン期間は7月8日まで。さらに、ポイントが付与される7月末頃までにAppleアカウントからメルペイのネット決済設定を解除すると、付与の対象外になるという注意点も共有した。



動画の中盤では、実際のスマートフォンの画面を映しながらエントリーからチャージ完了までの手順を実演した。また、JCBカードで2000円チャージすると400円分のApple Gift Cardがもらえるキャンペーンや、対象加盟店でのメルペイ50%還元キャンペーンなど、その他のお得な情報も併せて紹介した。



来たる新型iPhoneの発売などに備え、おにまる氏は「お得なキャンペーンを使ってちょこちょこAppleアカウント残高を積み立てていきましょう」と呼びかけた。



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