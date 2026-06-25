ひざ関節症クリニック院長の小林明裕医師が、「膝の痛み 初診～手術まで治療の流れを医師が完全解説」と題した動画を公開した。動画では、変形性膝関節症の一般的な診断から、対症療法としての保存治療、そして根本的な解決を目指す「再生医療」まで、治療の全体像を解説している。



小林医師はまず、膝の痛みを訴えて来院した際の診断手順として、問診やレントゲンに加え、MRI検査の重要性を強調する。初期の変形性膝関節症はレントゲンでは異常が見つからないことが多く、半月板や軟骨の状態を正確に把握するには「MRIでの検査がとても重要」になるという。



続いて、多くの患者が受ける「保存療法」についても言及した。湿布や内服薬、ヒアルロン酸注射、マッサージなどは、痛みの軽減が期待できる治療法である一方、症状や病状によっては改善が十分でない場合もある。小林医師は、これらの治療は主に症状の緩和を目的として行われることが多いと説明し、ヒアルロン酸注射を継続しても痛みが残る患者がいることや、その間に症状が進行する可能性があることについて解説した。



症状が進行し、軟骨が完全にすり減って骨が変形すると、一般的には「人工関節手術」が唯一の選択肢となる。しかし、長期の入院やリハビリといったデメリットから手術を避けたい患者に対して、小林医師は「再生医療」という新たな選択肢を提示する。これは患者自身の血液や脂肪から採取した細胞を使用し、関節の炎症を取り除き修復を促す治療法である。



再生医療は日帰りで治療が可能であり、拒絶反応やアレルギーのリスクが低いというメリットがある。一方で、患者ごとに細胞を培養するオーダーメイドの治療であり、保険適用外の自由診療となるため高額な費用がかかる。小林医師は、人工関節手術を避けたい人や、根本治療をして旅行や趣味を楽しみたい人に対し、手遅れになる前に「ぜひ一度、再生医療を検討してみてほしい」と語り、自身の状態と希望に合わせた治療選択の重要性を説いた。



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