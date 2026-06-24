【無印良品】「130円でたんぱく質がとれてこの味ならリピ確定！」新商品の冷凍おにぎり3品実食レビュー
【無印良品】新発売の「冷凍おにぎり」全3品を実食レビュー！
「無印良品」から6月17日、日々の食事で不足しがちなたんぱく質や食物繊維がとれる冷凍のおにぎりが新登場し、SNSでも注目されています。
冷凍食品ならではのストックのしやすさと、電子レンジで温めるだけで簡単に食べられるうえに栄養素もしっかりとれるのが魅力。今回は新発売の3種類を実際に購入し、味や食感、満足感を詳しくレビューします。
1. 「たんぱく質がとれるおにぎり 鶏そぼろと玉子」5個 650円
最初に紹介するのは、「たんぱく質がとれるおにぎり 鶏そぼろと玉子」400g（80g×5個）650円（税込）。もち麦と大豆を使ったおにぎりに、鶏そぼろや玉子、いんげんを合わせた一品。おにぎり1個当たり、5.9gのたんぱく質をとることができます。
袋をあけると、個包装になったおにぎりが5個入っています。食べ方は、個包装のまま電子レンジで温めるだけ。600Wの場合、1個当たり1分10秒で完成します。
5個入り650円なので1個当たり130円。物価高の今、コンビニでおにぎりを買うよりもコストパフォーマンスがよいのも魅力です。
食べるとお米がふんわりとしていて、もち麦や大豆の食感に加えて鶏そぼろがごろっと入っているので、食べ応えも十分！ 昆布やかつおだし、しょうゆの風味がふわっと広がる、日本人にはなじみのあるクセのないやさしい味わい。
1個80gと、お茶碗半膳ほどの食べやすいサイズ感もうれしいポイント。小腹が空いたときにもぴったりです。
2. 「食物繊維がとれるおにぎり もち麦ごはんの鮭とわかめ」5個 650円
続いて紹介するのは、「食物繊維がとれるおにぎり もち麦ごはんの鮭とわかめ」400g（80g×5個） 650円（税込）。もち麦や黒米を使ったおにぎりに、ほぐした鮭やわかめ、ごまを合わせています。
おにぎり1個当たり4.97gの食物繊維をとることができ、その食物繊維の量は納豆1パック以上。手軽に食物繊維を補給したい人にも最適です。
食べてみると、わかめおにぎりならではの塩気とごまの風味が効いた、香り豊かなおいしさ。鮭のうまみも食べ進めるごとに感じられ、もち麦のプチプチとした食感がアクセントになっています。
しっかりとした塩味が感じられるため、物足りなさもありません。わかめがたっぷりで、“わかめおにぎり好き”にはたまらない一品です。
3. 「たんぱく質がとれるおにぎり チーズとおかか」5個 650円
最後に紹介するのは、「たんぱく質がとれるおにぎり チーズとおかか」400g（80g×5個）650円（税込）。もち麦と大豆を使ったおにぎりに、おかか、チーズ、白ごまを合わせた一品です。
おにぎり1個当たり、8.2gのたんぱく質をとることができます。このたんぱく質の量は、ゆでたまご1個食べるよりも多いようです。
温めると、かつお節ならではの香ばしい香りが広がります。ひと口食べると、チーズがとろ〜り！ しょうゆやだしがしっかり効いたおかかのうまみと、チーズのコクが相まった豊かな味わいを楽しめます。
たんぱく質補給を目的としていなくても、思わずリピートしたくなる濃厚なおいしさです。
いかがでしたか。今回紹介した商品は、いずれも「無印良品」のオリジナル商品です。手軽においしく栄養がとれるなんてうれしいですよね。気になった人は、ぜひ店舗やオンラインストアでチェックしてみてください。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)