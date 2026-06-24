ゴンチャ「ピーチフルピーチ」6．25発売！ 果肉入りゼリーが楽しめるデザートティー全4種
「ゴンチャ」は、6月25日（木）から、桃の果実感をたっぷり楽しめる期間限定デザートティー「ピーチフルピーチ」を、全国の店舗で発売する。
【写真】夏にぴったりのフルーツティーも！ 「ピーチフルピーチ」全4種ラインナップ
■白桃＆黄桃のダブルピーチソースを使用
今回登場する「ピーチフルピーチ」は、福島産「あかつき」のピーチピューレを使用した果肉入りピーチゼリーと、白桃＆黄桃のダブルピーチソースを合わせた夏限定のデザートティー。
ラインナップには、桃のおいしさを丸ごと味わうミルクティー「ピーチフルピーチ ミルクティー」と、桃のおいしさを阿里山ウーロンがすっきり引き立てる「ピーチフルピーチ ティーエード」を用意。今年はどちらもLサイズが加わり、たっぷり楽しめる。
また、シャリっとなめらかな食感が魅力の「ピーチフルピーチ ジェラッティー」や、シュワッと爽快感あふれる「ピーチフルピーチ スパークリングティー」も展開。
さらに、「あかつき」のピーチピューレを使った「果肉入りピーチゼリー」はトッピングとしても提供され、まるで果実をまるかじりしたような、シャキシャキ食感を満喫可能だ。
【写真】夏にぴったりのフルーツティーも！ 「ピーチフルピーチ」全4種ラインナップ
■白桃＆黄桃のダブルピーチソースを使用
今回登場する「ピーチフルピーチ」は、福島産「あかつき」のピーチピューレを使用した果肉入りピーチゼリーと、白桃＆黄桃のダブルピーチソースを合わせた夏限定のデザートティー。
ラインナップには、桃のおいしさを丸ごと味わうミルクティー「ピーチフルピーチ ミルクティー」と、桃のおいしさを阿里山ウーロンがすっきり引き立てる「ピーチフルピーチ ティーエード」を用意。今年はどちらもLサイズが加わり、たっぷり楽しめる。
また、シャリっとなめらかな食感が魅力の「ピーチフルピーチ ジェラッティー」や、シュワッと爽快感あふれる「ピーチフルピーチ スパークリングティー」も展開。
さらに、「あかつき」のピーチピューレを使った「果肉入りピーチゼリー」はトッピングとしても提供され、まるで果実をまるかじりしたような、シャキシャキ食感を満喫可能だ。