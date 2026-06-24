「ピーチフルピーチ ミルクティー」（M 670円／L 760円）　※価格は税込み

写真拡大

　「ゴンチャ」は、6月25日（木）から、桃の果実感をたっぷり楽しめる期間限定デザートティー「ピーチフルピーチ」を、全国の店舗で発売する。

【写真】夏にぴったりのフルーツティーも！　「ピーチフルピーチ」全4種ラインナップ

■白桃＆黄桃のダブルピーチソースを使用

　今回登場する「ピーチフルピーチ」は、福島産「あかつき」のピーチピューレを使用した果肉入りピーチゼリーと、白桃＆黄桃のダブルピーチソースを合わせた夏限定のデザートティー。

　ラインナップには、桃のおいしさを丸ごと味わうミルクティー「ピーチフルピーチ ミルクティー」と、桃のおいしさを阿里山ウーロンがすっきり引き立てる「ピーチフルピーチ ティーエード」を用意。今年はどちらもLサイズが加わり、たっぷり楽しめる。

　また、シャリっとなめらかな食感が魅力の「ピーチフルピーチ ジェラッティー」や、シュワッと爽快感あふれる「ピーチフルピーチ スパークリングティー」も展開。

　さらに、「あかつき」のピーチピューレを使った「果肉入りピーチゼリー」はトッピングとしても提供され、まるで果実をまるかじりしたような、シャキシャキ食感を満喫可能だ。