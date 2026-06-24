韓タイ合作BL『宇宙ベーカリー 〜Wooju Bakery〜』FODで配信 『KinnPorsche』JeffBarcodeが織りなすSFラブストーリー
タイBLドラマ『KinnPorsche The Series』で知られるバーコード（Barcode）・トリンナシット、ジェフ（Jeff）・サターが主演する韓タイ合作ドラマ『宇宙ベーカリー 〜Wooju Bakery〜』（全8話）が、7月8日午前0時より毎週水曜に4話ずつFODで配信される。
【写真】こちらもタイ発ファンタジーBL！配信中の『The Cursed Love』キスシーン
本作は、新規開店を控えたベーカリー店主と、地球に不時着した宇宙人のプリンスが巻き起こすSFラブストーリー。ベーカリーの店主・ウジュを演じるのはバーコード。宇宙から来たプリンスのラオン役を、ジェフが演じる。
ウジュの兄的な存在で警官のウヒョク役を韓国俳優DION（キム・ドユン）、宇宙人のプリンセス役を韓国俳優のQ（ペク・スンウ）。さらに、フィリピンのアイドルグループ「1st.One」のJaysonとAlphaが、英語を話す宇宙人役として登場する。
物語は、ベーカリー店主のウジュがオープン前夜、穏やかな眠りについていたところから始まる。突如として鳴り響く衝突音に目を覚ますと、宇宙船が店に突っ込んでおり、宇宙人の王子・ラオンと操縦士のハチが地球に不時着。地球人と宇宙人の未知の恋、そして彼らを取り巻く個性豊かなキャラクターたちがベーカリーを舞台に繰り広げるコミカルな交流が、本作の見どころとなっている。
■あらすじ
ベーカリーのオープンを翌日に控え、店主のウジュは準備にいそしんでいた。警官であり兄的な存在のウヒョクにも試作のパンを味見してもらう。パンの味に少し不安はあるものの、ウジュは期待に胸を膨らませて寝床に入る。ウジュが深い眠りについたその時、突然大きな衝突音がしてウジュは飛び起きる。なんと宇宙船が明日オープンのベーカリーに突っ込んでいたのだ。宇宙船の横にはカウンシリオン星から来たという王子のラオンと操縦士のハチが立っていた。不思議な道具を駆使して地球の言語を操り、宇宙旅行保険を使ってベーカリーの修理費を払うと言うが…。地球に不時着した宇宙人の王子ラオンと、ベーカリー店主ウジュの予期せぬ出会いの行方は…？
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本作は、新規開店を控えたベーカリー店主と、地球に不時着した宇宙人のプリンスが巻き起こすSFラブストーリー。ベーカリーの店主・ウジュを演じるのはバーコード。宇宙から来たプリンスのラオン役を、ジェフが演じる。
物語は、ベーカリー店主のウジュがオープン前夜、穏やかな眠りについていたところから始まる。突如として鳴り響く衝突音に目を覚ますと、宇宙船が店に突っ込んでおり、宇宙人の王子・ラオンと操縦士のハチが地球に不時着。地球人と宇宙人の未知の恋、そして彼らを取り巻く個性豊かなキャラクターたちがベーカリーを舞台に繰り広げるコミカルな交流が、本作の見どころとなっている。
■あらすじ
ベーカリーのオープンを翌日に控え、店主のウジュは準備にいそしんでいた。警官であり兄的な存在のウヒョクにも試作のパンを味見してもらう。パンの味に少し不安はあるものの、ウジュは期待に胸を膨らませて寝床に入る。ウジュが深い眠りについたその時、突然大きな衝突音がしてウジュは飛び起きる。なんと宇宙船が明日オープンのベーカリーに突っ込んでいたのだ。宇宙船の横にはカウンシリオン星から来たという王子のラオンと操縦士のハチが立っていた。不思議な道具を駆使して地球の言語を操り、宇宙旅行保険を使ってベーカリーの修理費を払うと言うが…。地球に不時着した宇宙人の王子ラオンと、ベーカリー店主ウジュの予期せぬ出会いの行方は…？