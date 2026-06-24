サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨んでいる日本代表は２３日（日本時間２４日）、米テネシー州ナッシュビル近郊のベースキャンプ地で、２５日（日本時間２６日）の１次リーグ第３戦スウェーデン戦に向けて練習を行った。チュニジア戦で自身Ｗ杯初ゴールを挙げたＭＦ伊東純也（３３）＝ゲンク＝は、ネット上で話題となっている自身を巡るフェイクニュースについて言及した。

ＳＮＳでは、過去の伊東がコンビニのレジで顧客対応をする写真が拡散。これは、伊東がヴァンフォーレ甲府に所属していた２０１５年に店舗実習を行っていたものなのだが、一部海外からの投稿では「ルーキー時代はトレーニングとアルバイトを並行していた」となどと“誤報”が拡散されていた。

伊東はこのフェイクニュースの存在について、ＭＦ久保建英に教えてもらったと明かし「甲府の時に新人研修みたいなので、セブンイレブンに１日だけ、ちょっと行ったっていうのはあったんですけど」と真相を告白。「別に気にしてないですけど。いいんじゃないですか別に。（久保には）いじられただけです」と苦笑いを浮かべた。