サンマルクカフェ×「ミニオンズ＆モンスターズ」がコラボ 限定メニュー・オリジナルグッズ新登場 Keishiがリポート
【モデルプレス＝2026/06/23】株式会社サンマルクカフェが、映画『ミニオンズ＆モンスターズ』（8⽉7⽇公開）を記念して、7⽉3⽇〜9⽉4⽇に「ハチャメチャおいしいコラボキャンペーン」を開催。今回、限定販売されるコラボメニュー4商品をモデルプレス読者モデルのKeishi（けいし）がレポートする。
【写真】サンマルクカフェ×「ミニオンズ＆モンスターズ」コラボメニュー
2026年夏のサンマルクカフェは、ミニオンズの元気でいたずら好きなキャラクター性を表現した、見ているだけで楽しくなる“ハチャメチャでおいしい”コラボメニューを展開。鮮やかなイエローやブルーのカラーリングが目を惹く夏にぴったりのラインナップに加え、ここでしか手に入らないコラボカップやチャームがセットになったメニューも登場。映画の世界観を存分に味わえる特別なコラボレーションとなっている。
「プレミアムチョコクロ アップル＆カスタード ミニオンズ」は、ミニオンズカラーのイエローが特徴のカスタードチョコレートと、りんごの形や食感を残したままシロップで煮た「⻘森県産りんごプレサーブ」をサクサクのクロワッサン生地で包み込んだ商品。生地表面にキャラメルシュガーをかけて香ばしく焼き上げることで、普段のチョコクロとは少し違ったサクッとした食感と、アップルパイのような味わいを楽しむことができる。また、コラボレーション仕様の限定デザインのスリーブや、詰め合わせBOX・プレミアムBOX用の特別なコラボレーションデザインBOXも用意されている。
「ミニオンズ 南国フルーツと⻘りんごゼリーのいたずらスムージー」は、マンゴー、バナナ、パイナップル、グァバの4種類をブレンドしたトロピカルベースを使用した、ジューシーでフルーティな味わいが広がるスムージー。グラスの下には、ちゅるんとした食感の⻘りんごゼリーを敷き詰め、ブルーとイエローのコントラストでミニオンズのいたずら心とビジュアルを表現した、夏にぴったりの一品となっている。
「ミニオンズ はじけるトロピカルソーダ」は、スムージーと同様のトロピカルベースを使用し、ナタデココやパッションフルーツの種を加えた、様々な食感が楽しいソーダ。すっきり爽快感のある鮮やかなイエローカラーのソーダで、ミニオンズの元気でわちゃわちゃとしたイメージが表現されている。
「ミニオンズ チョコっとゆかいなバナナパフェ コラボチャーム付き」は、ミニオンズの好物である「バナナ」要素をふんだんに使用したパフェにコラボチャームがセットになったスペシャルなセット。パフェはスポンジケーキやコーンフレーク、ホイップと合わせ、バナナケーキのような味わいに。さらに、バナナの形をしたかわいいチョコレートやミニサイズの板チョコをトッピングし、ソフトクリームにはビターカラメルソースとカリッとしたローストシュガーチップが散りばめられている。グラスの下に敷き詰めたマンゴープリンのさわやかな味わいが味変のアクセントになっている。ミニオンズのオリジナルピックを添えて提供される。
さらに、本コラボレーションの様々なキャンペーンも展開。X では、「ムビチケ」やサンマルクカフェeGift、コラボグッズが当たる各種キャンペーンを順次実施するほか、店舗ではオリジナル待ち受け画像やチョコクロがもらえるQRスタンプラリーを開催し、一部店舗では映画の世界観に染まった特別なラッピング装飾も行う。
・プレミアムチョコクロ アップル＆カスタード ミニオンズ
価格：420円（税込）
※プレミアムBOX（5個入）は1900円（税込）
販売期間：7月3日（金）〜9月4日（金）
・ミニオンズ 南国フルーツと⻘りんごゼリーのいたずらスムージー
ドリンク単品価格：750円（税込）
コラボカップセット価格：1500円（税込）
サイズ：Mサイズ
販売期間：7月3日（金）〜9月4日（金）
※コラボカップはシークレット1種を含む全4種からランダム
・ミニオンズ はじけるトロピカルソーダ
ドリンク単品価格：690円（税込）
コラボカップセット価格：1440円（税込）
サイズ：Mサイズ
販売期間：7月3日（金）〜9月4日（金）
※コラボカップはシークレット1種を含む全4種からランダム
・ミニオンズ チョコっとゆかいなバナナパフェ コラボチャーム付き
チャームセット価格：1200円（税込）
販売期間：7月3日（金）〜9月4日（金）
※パフェ単品での販売はありません
※コラボチャームは全5種からランダム
・プレミアムBOX（プレミアムチョコクロ アップル＆カスタード ミニオンズ5個）＋コラボカップ コンプリートセット
セット価格：4900円（税込）
販売期間：7月3日（金）〜9月4日（金）
・プレミアムBOX（プレミアムチョコクロ アップル＆カスタード ミニオンズ5個）＋コラボチャーム コンプリートセット
セット価格：3650円（税込）
販売期間：7月3日（金）〜9月4日（金）
※予告なく販売を終了する場合あり。
※店舗により価格が異なる場合あり。
Keishiは、滋賀県出身の1997年7月27日生まれ。日本最大級の女性向けニュースサイト「モデルプレス」が主催するオーディション「モデルプレス読者モデルオーディション2026」にてグランプリに選出され、モデルプレス読者モデルとして活動中。現在は、ダンサーとしての活動を軸に、モデルとしても活躍している。（modelpress編集部）
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◆サンマルクカフェ×「ミニオンズ＆モンスターズ」がコラボ
2026年夏のサンマルクカフェは、ミニオンズの元気でいたずら好きなキャラクター性を表現した、見ているだけで楽しくなる“ハチャメチャでおいしい”コラボメニューを展開。鮮やかなイエローやブルーのカラーリングが目を惹く夏にぴったりのラインナップに加え、ここでしか手に入らないコラボカップやチャームがセットになったメニューも登場。映画の世界観を存分に味わえる特別なコラボレーションとなっている。
「プレミアムチョコクロ アップル＆カスタード ミニオンズ」は、ミニオンズカラーのイエローが特徴のカスタードチョコレートと、りんごの形や食感を残したままシロップで煮た「⻘森県産りんごプレサーブ」をサクサクのクロワッサン生地で包み込んだ商品。生地表面にキャラメルシュガーをかけて香ばしく焼き上げることで、普段のチョコクロとは少し違ったサクッとした食感と、アップルパイのような味わいを楽しむことができる。また、コラボレーション仕様の限定デザインのスリーブや、詰め合わせBOX・プレミアムBOX用の特別なコラボレーションデザインBOXも用意されている。
「ミニオンズ 南国フルーツと⻘りんごゼリーのいたずらスムージー」は、マンゴー、バナナ、パイナップル、グァバの4種類をブレンドしたトロピカルベースを使用した、ジューシーでフルーティな味わいが広がるスムージー。グラスの下には、ちゅるんとした食感の⻘りんごゼリーを敷き詰め、ブルーとイエローのコントラストでミニオンズのいたずら心とビジュアルを表現した、夏にぴったりの一品となっている。
「ミニオンズ はじけるトロピカルソーダ」は、スムージーと同様のトロピカルベースを使用し、ナタデココやパッションフルーツの種を加えた、様々な食感が楽しいソーダ。すっきり爽快感のある鮮やかなイエローカラーのソーダで、ミニオンズの元気でわちゃわちゃとしたイメージが表現されている。
「ミニオンズ チョコっとゆかいなバナナパフェ コラボチャーム付き」は、ミニオンズの好物である「バナナ」要素をふんだんに使用したパフェにコラボチャームがセットになったスペシャルなセット。パフェはスポンジケーキやコーンフレーク、ホイップと合わせ、バナナケーキのような味わいに。さらに、バナナの形をしたかわいいチョコレートやミニサイズの板チョコをトッピングし、ソフトクリームにはビターカラメルソースとカリッとしたローストシュガーチップが散りばめられている。グラスの下に敷き詰めたマンゴープリンのさわやかな味わいが味変のアクセントになっている。ミニオンズのオリジナルピックを添えて提供される。
さらに、本コラボレーションの様々なキャンペーンも展開。X では、「ムビチケ」やサンマルクカフェeGift、コラボグッズが当たる各種キャンペーンを順次実施するほか、店舗ではオリジナル待ち受け画像やチョコクロがもらえるQRスタンプラリーを開催し、一部店舗では映画の世界観に染まった特別なラッピング装飾も行う。
◆商品情報
・プレミアムチョコクロ アップル＆カスタード ミニオンズ
価格：420円（税込）
※プレミアムBOX（5個入）は1900円（税込）
販売期間：7月3日（金）〜9月4日（金）
・ミニオンズ 南国フルーツと⻘りんごゼリーのいたずらスムージー
ドリンク単品価格：750円（税込）
コラボカップセット価格：1500円（税込）
サイズ：Mサイズ
販売期間：7月3日（金）〜9月4日（金）
※コラボカップはシークレット1種を含む全4種からランダム
・ミニオンズ はじけるトロピカルソーダ
ドリンク単品価格：690円（税込）
コラボカップセット価格：1440円（税込）
サイズ：Mサイズ
販売期間：7月3日（金）〜9月4日（金）
※コラボカップはシークレット1種を含む全4種からランダム
・ミニオンズ チョコっとゆかいなバナナパフェ コラボチャーム付き
チャームセット価格：1200円（税込）
販売期間：7月3日（金）〜9月4日（金）
※パフェ単品での販売はありません
※コラボチャームは全5種からランダム
・プレミアムBOX（プレミアムチョコクロ アップル＆カスタード ミニオンズ5個）＋コラボカップ コンプリートセット
セット価格：4900円（税込）
販売期間：7月3日（金）〜9月4日（金）
・プレミアムBOX（プレミアムチョコクロ アップル＆カスタード ミニオンズ5個）＋コラボチャーム コンプリートセット
セット価格：3650円（税込）
販売期間：7月3日（金）〜9月4日（金）
※予告なく販売を終了する場合あり。
※店舗により価格が異なる場合あり。
◆モデルプレス読者モデル・Keishiとは？
Keishiは、滋賀県出身の1997年7月27日生まれ。日本最大級の女性向けニュースサイト「モデルプレス」が主催するオーディション「モデルプレス読者モデルオーディション2026」にてグランプリに選出され、モデルプレス読者モデルとして活動中。現在は、ダンサーとしての活動を軸に、モデルとしても活躍している。（modelpress編集部）
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