はま寿司（東京都港区）の寿司チェーン「はま寿司」が、九州産のサバやアジなどが楽しめる「はま寿司の九州うまかねた祭り」を6月23日から期間限定で実施します。脂のりがよくうまみが詰まった「九州産 生さば」と、身の締まったアジを、大葉とショウガで食べる「九州産 あじのたたき大葉つつみ」が110円（以下、税込み）で販売されます。

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同フェアでは、炭焼きの香ばしい風味が感じられる「鹿児島県産 炭焼き鰹（かつお）たたき」（176円）や、ピリ辛でコクのある明太子が入った明太マヨソースと程よい甘みのエビが味わえる「えび明太マヨオニオン」（176円）、もっちりとした食感でかむほどに甘みを感じられる「鹿児島県産 そでいか」（176円）、肉質5等級のブランド牛を楽しめる「佐賀牛握り」（319円）、直火で香ばしく焼き上げた「直火焼き牛たん握り」（429円）もラインアップ。

さらに、「博多とんこつラーメン」（429円）、「博多明太もちちーず茶碗蒸し」（363円）、「カリカリポテト（明太マヨ）」（319円）、「九州産黒豚のひとくち餃子」（242円）、「チョコドーナツバニラアイスのせ」（363円）、「レトロkawaii・クリームソーダ風パルフェ」（429円）も発売されます。