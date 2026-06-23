[6.23 北中米W杯グループリーグ第2節](フィラデルフィア)

※06:00開始

<出場メンバー>

[フランス]

先発

GK 16 マイク・メニャン

DF 3 リュカ・ディーニュ

DF 4 ダヨ・ウパメカノ

DF 5 ジュール・クンデ

DF 17 ウィリアン・サリバ

MF 6 クアディオ・コネ

MF 7 ウスマン・デンベレ

MF 11 マイケル・オリーズ

MF 12 ブラッドリー・バルコラ

MF 14 アドリアン・ラビオ

FW 10 キリアン・ムバッペ

控え

GK 1 ブリス・サンバ

GK 23 ロビン・リセル

DF 2 マロ・グスト

DF 15 イブラヒマ・コナテ

DF 19 テオ・エルナンデス

DF 21 リュカ・エルナンデス

DF 26 マクサンス・ラクロワ

MF 8 オーレリアン・チュアメニ

MF 13 エンゴロ・カンテ

MF 18 ウォーレン・ザイール・エメリ

MF 24 ラヤン・シェルキ

MF 25 マグネス・アクリウシェ

FW 9 マルクス・テュラム

FW 20 デジレ・ドゥエ

FW 22 ジャン・フィリップ・マテタ

監督

ディディエ・デシャン

[イラク]

先発

GK 22 アフメド バジル

DF 3 フセイン アリ

DF 4 サイード タフシーン

DF 5 アカム ハシム

DF 23 メルカス ドスキ

MF 8 イブラヒム バエシュ

MF 11 アフメド カセム

MF 14 ジダン イクバル

MF 16 アミル アルアンマリ

MF 24 ザイド イスマエル

FW 18 アイメン フセイン

控え

GK 1 ファハド タリブ

GK 12 ジャラル ハッサン

DF 2 レビン スラカ

DF 6 ムナフ ユヌス

DF 15 アフメド マクンジ

DF 25 ムスタファ サードーン

DF 26 フランス プトロス

MF 19 ケヴィン ヤコブ

MF 20 アイマール・シェール

MF 21 マルコ ファルジ

FW 7 ユセフ アミン

FW 9 アリ・アル・ハマディ

FW 10 モハナド アリ

FW 13 アリ ユーシフ

FW 17 アリ・ジャースィム

監督

アーノルドグラハム

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります