フランスvsイラク スタメン発表
[6.23 北中米W杯グループリーグ第2節](フィラデルフィア)
※06:00開始
<出場メンバー>
[フランス]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 3 リュカ・ディーニュ
DF 4 ダヨ・ウパメカノ
DF 5 ジュール・クンデ
DF 17 ウィリアン・サリバ
MF 6 クアディオ・コネ
MF 7 ウスマン・デンベレ
MF 11 マイケル・オリーズ
MF 12 ブラッドリー・バルコラ
MF 14 アドリアン・ラビオ
FW 10 キリアン・ムバッペ
控え
GK 1 ブリス・サンバ
GK 23 ロビン・リセル
DF 2 マロ・グスト
DF 15 イブラヒマ・コナテ
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 21 リュカ・エルナンデス
DF 26 マクサンス・ラクロワ
MF 8 オーレリアン・チュアメニ
MF 13 エンゴロ・カンテ
MF 18 ウォーレン・ザイール・エメリ
MF 24 ラヤン・シェルキ
MF 25 マグネス・アクリウシェ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 20 デジレ・ドゥエ
FW 22 ジャン・フィリップ・マテタ
監督
ディディエ・デシャン
[イラク]
先発
GK 22 アフメド バジル
DF 3 フセイン アリ
DF 4 サイード タフシーン
DF 5 アカム ハシム
DF 23 メルカス ドスキ
MF 8 イブラヒム バエシュ
MF 11 アフメド カセム
MF 14 ジダン イクバル
MF 16 アミル アルアンマリ
MF 24 ザイド イスマエル
FW 18 アイメン フセイン
控え
GK 1 ファハド タリブ
GK 12 ジャラル ハッサン
DF 2 レビン スラカ
DF 6 ムナフ ユヌス
DF 15 アフメド マクンジ
DF 25 ムスタファ サードーン
DF 26 フランス プトロス
MF 19 ケヴィン ヤコブ
MF 20 アイマール・シェール
MF 21 マルコ ファルジ
FW 7 ユセフ アミン
FW 9 アリ・アル・ハマディ
FW 10 モハナド アリ
FW 13 アリ ユーシフ
FW 17 アリ・ジャースィム
監督
アーノルドグラハム
※06:00開始
<出場メンバー>
[フランス]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 3 リュカ・ディーニュ
DF 4 ダヨ・ウパメカノ
DF 5 ジュール・クンデ
DF 17 ウィリアン・サリバ
MF 6 クアディオ・コネ
MF 7 ウスマン・デンベレ
MF 11 マイケル・オリーズ
MF 12 ブラッドリー・バルコラ
MF 14 アドリアン・ラビオ
控え
GK 1 ブリス・サンバ
GK 23 ロビン・リセル
DF 2 マロ・グスト
DF 15 イブラヒマ・コナテ
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 21 リュカ・エルナンデス
DF 26 マクサンス・ラクロワ
MF 8 オーレリアン・チュアメニ
MF 13 エンゴロ・カンテ
MF 18 ウォーレン・ザイール・エメリ
MF 24 ラヤン・シェルキ
MF 25 マグネス・アクリウシェ
FW 9 マルクス・テュラム
FW 20 デジレ・ドゥエ
FW 22 ジャン・フィリップ・マテタ
監督
ディディエ・デシャン
[イラク]
先発
GK 22 アフメド バジル
DF 3 フセイン アリ
DF 4 サイード タフシーン
DF 5 アカム ハシム
DF 23 メルカス ドスキ
MF 8 イブラヒム バエシュ
MF 11 アフメド カセム
MF 14 ジダン イクバル
MF 16 アミル アルアンマリ
MF 24 ザイド イスマエル
FW 18 アイメン フセイン
控え
GK 1 ファハド タリブ
GK 12 ジャラル ハッサン
DF 2 レビン スラカ
DF 6 ムナフ ユヌス
DF 15 アフメド マクンジ
DF 25 ムスタファ サードーン
DF 26 フランス プトロス
MF 19 ケヴィン ヤコブ
MF 20 アイマール・シェール
MF 21 マルコ ファルジ
FW 7 ユセフ アミン
FW 9 アリ・アル・ハマディ
FW 10 モハナド アリ
FW 13 アリ ユーシフ
FW 17 アリ・ジャースィム
監督
アーノルドグラハム
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります