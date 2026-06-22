三陽商会が、2024年に始動した衣料品回収・リユース品販売事業の実績レポートを発表した。回収点数は累計14万9000点で、販売事業は2年連続で黒字を達成。2031年度までに、回収対象品の前年度生産着数に対する回収割合を10%まで引き上げるとしている。

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同事業は、国内リユース市場の規模が右肩上がりに拡大していることなどを受け、サーキュラーエコノミー推進の一環として2024年3月に始動。同年6月から、回収衣類のうち品質を担保したリユース品を「リ・サンヨー（RE: SANYO）」として販売しており、現在は3店舗で取り扱っている。回収拠点は全国約750売場に設置。特別セール会場での回収などの施策が奏功し、2025年度の回収点数は前年度比約160％と大幅に伸長した。同事業で提携するECOMMITでのリユース点数を合わせると、リユース率は2年連続で99％を達成している。

リ・サンヨーの販売実績は初年度が計画比120％、2025年度が計画比110％と好調に推移。担当者は好調の要因として、物価高による消費行動の変化も間接的には影響しているとしつつ、「リユース品の状態の良さが評価されている」ことを挙げ、古着に抵抗があるユーザーを取り込むことで新規客数・リピーター数が増加していると分析した。また、自社製品を熟知した再雇用社員らによる厳しい選別や、「我々は長く愛用できる高品質なもの作りを基盤としており、お客さまも丁寧に製品を扱う方が多い」ことが回収品の状態の良さに寄与していると説明。メンテナンスやケアを重視した長期着用を推進してきたことが、同事業の追い風になっていると語った。

ユーザーの年齢層は主に40代以上で、カテゴリー別ではニットやカットソーを中心に、満遍なく売れるという。担当者は、古着市場のポテンシャルについて「アパレル市場に占めるリユース市場規模は着実に大きくなっていく。消費者の環境意識の高まりとともに、リユースやリサイクルされる衣料品が増える余地も十分にある」と期待を寄せた。同社は、回収割合の20％への引き上げを長期目標に設定。回収量の増加に合わせて、リ・サンヨー事業のさらなる拡大を検討していくとした。