「まるで30歳のような…」フランスのレジェンドがモロッコの18歳を大絶賛！ チェルシーOBは戦々恐々？「アーセナルに加入しないことを祈るだけだね」【Ｗ杯】
日本がラウンド・オブ32で対戦する可能性があるモロッコ代表で、ひと際大きな存在感を放っているのが18歳のMFアユブ・ブアディだ。
フランスＵ-21代表でプレーしていた逸材は、大会直前にモロッコ代表入りを決断。初招集ながらＷ杯初戦のブラジル戦（１−１）で先発に抜擢されると、デュエル勝利９回、ドリブル成功３回を記録するなど攻守両面で圧巻のパフォーマンスを披露した。
続くスコットランド戦（１−０）でもフル出場し、チームの勝利に大きく貢献している。
そんな新星に賛辞を贈ったのが、元フランス代表MFのパトリック・ヴィエラだ。1998年Ｗ杯優勝メンバーのレジェンドは、Netflixの番組『The Rest is Football』で次のように語った。
「本当に驚かされるよ。まだ18歳だというのに、まるで30歳の選手のような落ち着きとインテリジェンスを備えている」
さらに、「ブアディは卓越した戦術眼を持っているんだ。モロッコには優秀な中盤が揃っているけど、そのなかでも彼は最も才能に溢れている」と評した。
この発言を隣で聞いていたのが、元イングランド代表MFのジョー・コールだ。チェルシーのレジェンドはヴィエラの絶賛に対し、「それなら彼がアーセナルに加入しないことを祈るだけだね」と冗談を飛ばしている。
もっとも、その発言はジョークにとどまらない。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ記者によれば、アーセナルはすでにブアディの代理人と複数回、接触しているとのこと。さらに、レアル・マドリーやリバプール、チェルシーなど欧州屈指のビッグクラブも獲得レースに参戦しているという。
ワールドカップで一気に評価を高めた18歳の神童は、この夏に新たなステージへと羽ばたくのか。ブアディの動向から目が離せない。
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
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フランスＵ-21代表でプレーしていた逸材は、大会直前にモロッコ代表入りを決断。初招集ながらＷ杯初戦のブラジル戦（１−１）で先発に抜擢されると、デュエル勝利９回、ドリブル成功３回を記録するなど攻守両面で圧巻のパフォーマンスを披露した。
そんな新星に賛辞を贈ったのが、元フランス代表MFのパトリック・ヴィエラだ。1998年Ｗ杯優勝メンバーのレジェンドは、Netflixの番組『The Rest is Football』で次のように語った。
「本当に驚かされるよ。まだ18歳だというのに、まるで30歳の選手のような落ち着きとインテリジェンスを備えている」
さらに、「ブアディは卓越した戦術眼を持っているんだ。モロッコには優秀な中盤が揃っているけど、そのなかでも彼は最も才能に溢れている」と評した。
この発言を隣で聞いていたのが、元イングランド代表MFのジョー・コールだ。チェルシーのレジェンドはヴィエラの絶賛に対し、「それなら彼がアーセナルに加入しないことを祈るだけだね」と冗談を飛ばしている。
もっとも、その発言はジョークにとどまらない。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ記者によれば、アーセナルはすでにブアディの代理人と複数回、接触しているとのこと。さらに、レアル・マドリーやリバプール、チェルシーなど欧州屈指のビッグクラブも獲得レースに参戦しているという。
ワールドカップで一気に評価を高めた18歳の神童は、この夏に新たなステージへと羽ばたくのか。ブアディの動向から目が離せない。
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
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