「まるで30歳のような…」フランスのレジェンドがモロッコの18歳を大絶賛！ チェルシーOBは戦々恐々？「アーセナルに加入しないことを祈るだけだね」【Ｗ杯】

「まるで30歳のような…」フランスのレジェンドがモロッコの18歳を大絶賛！ チェルシーOBは戦々恐々？「アーセナルに加入しないことを祈るだけだね」【Ｗ杯】