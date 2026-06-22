日本テレビで21日に放送された「FIFAワールドカップ▽グループステージF組 日本×チュニジア」の平均世帯視聴率が33・2％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）だったことが22日、分かった。個人視聴率は22・5％だった。試合放送時間の午後1時から3時（森保監督試合後インタビュー含む）の視聴率となる（日本テレビ発表）。

本紙調べでは、今年放送された番組で1月2、3日の箱根駅伝（2日の往路28・5％、3日の復路30・2％、日本テレビ放送）を抜いて最高となった。

毎分最高視聴率は世帯37・0％、個人25・4％で午後2時55分、試合終了の場面だった。

試合はエースFW上田綺世の2発、MF鎌田大地、MF伊東純也にもゴールが生まれ、4―0でチュニジアを圧倒。今大会初白星を挙げて勝ち点を4に伸ばした。日本の1試合4得点は10年南アフリカ大会デンマーク戦の3点（3―1）を更新するW杯最多記録。F組は同じ勝ち点4のオランダが総得点の差で首位に立ち、日本は2位につけた。25日（同26日）のスウェーデン戦に引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まり、負けても3位で進出する可能性がある。

1次リーグ初戦、NHK総合で放送されたオランダ戦に続き、サッカー元日本代表の本田圭佑が今大会2度目の解説を担当した。ユニークな語録が飛び出す一方で上田のゴールを予言するなど、超一流の“サッカー眼”も披露した。

15日のオランダ戦は世帯視聴率が27・1％、個人視聴率は14・8％だった。

W杯の過去最高は、日韓共催だった2002年大会1次リーグ第2戦ロシア戦の66・1％。前回の2022年カタール大会は、1次リーグ第2戦コスタリカ戦の世帯視聴率42・9％が最高だった。