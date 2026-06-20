【モンテレイ（メキシコ）１９日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に臨む日本代表が、同地で前日練習を行った。

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全体練習後にＦＷ塩貝健人が衝撃のエピソードを告白した。スタジアムを見学している際にＤＦ長友佑都と会話している様子があり、それについて聞かれると「あの時はなんかバーバーの話をしていました。（初戦オランダ戦の前に）ダラスで現地の人に髪を切ってもらったら、そいつが銃を持っていた。それを話していた」と明かした。「ホテルに来てもらって、車にその銃を置いていけと管理人に（言われた）」と説明し、切った際には保持していなかったようだが、米国ならではのエピソードに報道陣を驚かせた。

ニューヘアスタイルで臨んだオランダ戦では終盤にピッチに立って、攻撃を活性化させた。取材中には長友から「明日、点取るから！」と言葉をかけられるなど期待の２１歳は、チュニジア戦に向けて「出たらチームのために走るだけ。ＦＷとしては点を求められるので、次は僕が決めてチームを勝たせられるように頑張ります」と闘志全開。初戦のオランダ戦（２△２）ではＭＦ鎌田の劇的な同点弾の直後に、いち早くセンターサークルに戻って勝ち越し点を狙いに行く姿勢を見せた男が、Ｗ杯通算１０００試合目の記念試合でＷ杯初ゴールを狙う。