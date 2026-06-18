7月2日のパドレス戦は「ワンピース・ナイト」

【MLB】ドジャース 5ー4 レイズ（日本時間18日・ロサンゼルス）

ドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地でのレイズ戦に5-4で勝利した。先発した大谷翔平投手が右手中指から出血しながらも6回4失点の粘投で7勝目を挙げた。その後、球団公式X（旧ツイッター）は7月開催のイベントをPRするナインの様子を公開。ファンは「かわいすぎる」と悶絶した。

球団公式Xが「『ワンピース・ナイト』のカードを彼らと一緒にご披露します」とし、登場したのがアンディ・パヘス外野手、エンリケ・ヘルナンデス内野手、テオスカー・ヘルナンデス外野手の3人だった。

動画で告知されたのは、7月2日（同3日）の本拠地パドレス戦で開催される「ONE PIECE Night with the Los Angeles Dodgers」というイベントだ。それぞれ作品にちなんで麦わら帽子を被り、E・ヘルナンデスが進行役を務めた。当日来場者に限定配布される特製カードを初めて開封する様子が収められている。カードを見たT・ヘルナンデスは興奮し、E・ヘルナンデスも目を輝かせていた。

カードのデザインについてパヘスが笑顔を見せると、E・ヘルナンデスは「ショウヘイが右で打ってるみたいだ」と、キャラクターの構えを大谷に例えて絶賛。さらに「絶対に来てね」と来場を呼びかけていた。

陽気なドジャースナインの姿に、日米のファンも大興奮の様子だ。SNS上には「皆んな可愛い 3人中2人は故障中だけど笑」「これ、すごく面白い」といった声の他、「アンディがとってもキュート」「満面の笑みのパヘスとか初めて見るような」「癒される」「かわいすぎるやん」「パヘスなんだかカワイイwww」「左でニコニコしてるだけのパヘスかわいい」などと、普段は真剣な表情を見せるパヘスの嬉しそうな一面に注目する声が多かった。（Full-Count編集部）