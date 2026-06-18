エティハド航空は、東京/成田〜アブダビ線にエアバスA380型機の投入を開始した。同社のA380型機が日本路線に就航するのは初めて。初便となった現地時間6月17日発のEY800便（機体記号：A6-API）は18日午後、成田空港に到着した。

A380型機は、「ザ・レジデンス」3室、ファーストクラス9席、ビジネスクラス70席、エコノミークラス405席を備える。最上級クラスに位置付けられるザ・レジデンスは、リビングルーム、ベッドルーム、専用バスルームの3区画で構成される“空飛ぶスイートルーム”で、最大2名で利用できる。専属スタッフによるオーダーメイドのサービスも提供する。

EY800便は17日午後10時7分にアブダビを出発し、18日午後1時17分に成田空港の26番スポットに到着。パイロットがコックピットから日本とアラブ首長国連邦（UAE）の両国旗を掲げ、就航を祝った。

エティハド航空のアリク・デ最高収益・商業責任者（CCO）は、「A380型機の導入は、アブダビ〜東京間のプレミアム旅行への底堅い需要に応えるとともに、日本市場へのコミットメントをさらに強固にするものだ」とコメントしている。

エティハド航空のA380型機は現在7機が運用中で、成田線への投入に合わせて保管中の1機を復帰させ、8機体制とする。現在は東京/成田のほか、ロンドン、パリ、トロント、シンガポールの4都市に投入しており、10月25日からはバンコク/スワンナプーム線への投入も予定している。

■ダイヤ

EY800 アブダビ（21：25）〜東京/成田（12：45+1）

EY801 東京/成田（18：00）〜アブダビ（00：20+1）