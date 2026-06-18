この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

高須クリニックの高須幹弥が、「【速報】トランプ大統領「イランと戦闘終結で合意した」→日経平均69600円最高値更新」と題した動画を公開した。動画では、トランプ大統領によるイランとの戦闘停止合意の発表を受け、歴史的な高値を記録した日経平均株価の背景や、今後の市場動向について速報形式で解説している。



トランプ大統領は、イランとの戦闘停止に向けた合意と、ホルムズ海峡を「通行料なしで全面的に解放する」という方針を発表した。これを受けて原油の先物価格が1バレル80ドル台まで低下。日本の株式市場もこのニュースに強く反応し、撮影時点の日経平均株価は前日比で3,637円高の「69,645円」を記録。「とんでもない上げ幅」を見せ、過去最高値を更新した。TOPIXも4,028ポイントと大きく上昇している。



市場の牽引役となっているのはAI・半導体関連株だ。高須は「なんやかんや言って、AI、半導体関連の上げがやっぱり凄まじいなと思いました」と語り、東京エレクトロンやキオクシアなどの銘柄が好調であることを紹介。また、ホルムズ海峡の解放を受けて商社、銀行、保険、防衛関連も買われている一方で、輸出関連株は今後の円高進行を見越した利益確定売りが出ていると分析した。



さらに動画の後半では、パキスタンのシャリフ首相が和平合意に達したとSNSで発表し、19日にスイスで署名式典が開かれる予定であることにも言及。トランプ大統領もSNSで「ホルムズ海峡無償通行と米軍による封鎖の即時解除を承認する」と発信しており、レバノンを含む全戦線での軍事行動の直ちに解除や、イランのウラン濃縮を3.69%に制限し核兵器開発を20年間防ぐ内容が含まれていると説明した。



高須は、原油価格の下落が世界的なインフレの沈静化をもたらすと推測。「日本国内の物価も下がって、あらゆる産業の利益が出るようになれば」と、国内経済への好影響に期待を寄せた。歴史的な和平合意がもたらす市場の劇的な変化と、日経平均「7万円突破」の可能性に、今後も目が離せない状況が続く。