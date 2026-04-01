◆米大リーグ ドジャース―レイズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・レイズ戦に先発登板。現地午後７時９分開始のゲーム翌日に午後０時１０分開始というハードスケジュールとなったが、５登板ぶりの投手専念で７勝目を狙い３回まで２安打無失点の好投を見せている。

０―０の３回は１死から９番ウォールズに左翼への大飛球を許したが、コールがフェンス際でナイスキャッチ。米データサイト「ベースボール・サバント」によると、アストロズ本拠地のダイキンパークでは本塁打になっていた当たりだったが、味方の好守に救われた大谷は帽子を取って感謝を示した。その後ディアスの死球を与えるなどして一、二塁のピンチを背負ったが、３番ムリンスを１００・３マイル（約１６１・４キロ）直球で遊ゴロに打ち取って無失点。大谷はベンチに引き揚げる際にディアスに声をかける場面もあった。

左膝の違和感を訴えてからは初のマウンド。この日の試合前、ロバーツ監督は「（膝の問題は）完全に乗り越えたとは言わない。でも、管理できる状態だと思っている。彼自身も、トレーナー陣も管理できていると思う。ただ、完全に過去のものになったとは言わない」とし、「私としては彼の仕草や様子、それからボールを投げる時の感じや、コマンド（制球）などを見ていくことになると思う。そういったところはかなり注意深く見ていくつもりだ」と説明していた。

それでも、圧巻の立ち上がりとなった。初回は１番ディアスを９８・４マイル（約１５８・４キロ）直球で空振り三振、２番アランダをスプリットで一ゴロに仕留めると、３番ムリンスはこの回最速タイの９９マイル（約１５９・３キロ）直球で左飛に打ち取って三者凡退と１３球で圧巻の立ち上がりを見せた。そのうちボール球は２球だけと制球も安定していた。２回は先頭の４番カミネロに中前打を許したが、後続の３人を冷静に料理した。

「投手・大谷」はリアル二刀流で出場した前回１０日（同１１日）の敵地・パイレーツ戦では６回２／３を６安打４失点（自責３）。当時の規定投球回まで残り１アウトで悔しい降板となった。翌日１１日（同１２日）のパイレーツ戦では左膝の炎症で７回に途中交代。１試合の欠場だけで打者として復帰したが、ロバーツ監督は「どちらかというと打撃よりも投げる動作の時に（左膝が）気になるようだ」と話していた。本人も同箇所を痛めた時のことを振り返り「おそらく前回登板（１０日）の投げ方がそこまで良くなかった」と分析。前日にブルペン入りした際には左膝をかばうなどの様子は見られなかったが、万全な状態ではないことも考えられる。今季は試合前の時点で１１試合で６勝２敗、防御率１・０６はメジャー全体の“隠れ１位”となっていた。

大谷は前日１６日（同１７日）の同戦では０―０の６回先頭で先制＆決勝の１５号ソロ。１７打席ぶりの安打が値千金のアーチとなり、それまで通算７打数無安打５三振だった難敵ラスムセンを打ち崩した。自身の本塁打による「１―０」の勝利はメジャー移籍後初めてのことにもなった。この試合は現地午後９時１分に終了した。１時間５２分は球団では１時間４４分で終わった９２年１０月４日（同５日）の敵地・アストロズ戦以来３４年ぶり、ドジャースタジアムでは８２年４月以来の最短タイ記録と歴史的な“時短ゲーム”だった。翌日に向けた睡眠時間を確保するためにも「そういう意味では良かった」と大谷もひと安心。試合終了から１４分後、プレーボールから２時間６分後に早歩きで帰路についていた。