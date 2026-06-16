この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

西田亮介氏が自身のYouTubeチャンネルで「【共同通信と文春の写真と記事一部削除問題】注目すべきは、共同通信記事中に残る「高市事務所コメント」だ！！！【高市事務所ネガティブ・キャンペーン疑惑】2026/06/16」を公開した。動画では、高市首相に関する中傷疑惑動画問題を巡り、共同通信の記事の一部修正に対する見解と、それでも残る高市事務所のコメントへの疑問を語っている。



動画で西田氏は、国会を空転させたのは「総理自身の責任」であると指摘。その後、共同通信が配信した記事で「写真の時系列がおかしい」として訂正が入った点に触れ、「鬼の首を取ったかのように『終わった』と騒いでいる人たちがいる」とネット上の反応に言及した。しかし、マスメディアが誤りを訂正して公表するのは「むしろ信頼可能性の証」であり、写真の取り下げや一部修正があったとしても、「記事そのものの取り下げではなく、現状、記事の論旨は変わっていないはず」と強調する。



さらに、注目すべき点として、共同通信の記事内に取り下げられずに残っている高市事務所のコメントを挙げる。「ネガティブな動画を作成発信したり、第三者にこれを依頼したことはない」「そうした目的でオンライン会議を行ったこともない」という事務所側の回答に対し、西田氏は「『そうした目的で』オンライン会議を行ったことはないと言っているだけで、単にオンライン会議は行っていたのではないか。国会答弁や過去発言との整合性は残る」と疑問を呈した。また、暗号資産「サナエトークン」についても、事務所は説明を受けたことを否定しているが、周辺から複数の発言が出ているという矛盾を突く。



西田氏は、共同通信が写真を取り下げたにもかかわらず、高市事務所の回答部分が撤回されていないことに着目し、「一体何のオンライン会議をなさっていたんでしょうか」と根本的な疑問を投げかける。最後には「追求する側もひとつひとつ丁寧にロジックを詰めていかないと逃げられるだけではないか」と述べ、野党など追求する側も論理的に議論を深めていく必要性を訴えて動画を締めくくった。