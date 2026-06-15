サッカー元日本代表の本田圭佑（39）は6月10日、Instagramを更新。巨人やメジャーリーグで活躍した松井秀喜氏（51）とのツーショット写真を公開した。

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モノクロトーンのジャケット姿の本田は、ベージュコーデの松井氏と握手を交わし、和やかな雰囲気で記念撮影する様子や、対談中のシーンを動画と写真で公開。投稿では、松井氏とは同じ星稜高校出身であることも明かし、対談が実現した喜びをつづっている。

2人の対談は今回が初めて。詳しい内容は、本田圭佑さんの公式YouTubeで公開されている。



【画像】本田圭佑、松井秀喜氏と対談（画像は本田圭佑Instagramより引用）



この投稿には、Instagramユーザーから「星稜から出た世界的に有名なお二人」「すごいご縁ですね」「素晴らしい2ショット」「私のスーパースター」「星稜高校はすごい人を輩出してますね」「星稜はんぱないって」「ビッグな二人」「これは100年に一度の映像ですね！」「にこやかにお話されてるのが、素晴らしい～」「星稜の2大レジェンドの交流に胸熱」「会話最高に合いそうですね」「これめっちゃ熱い」「いやあ、素晴らしい絵だ」「星陵のBIG2だぁ」「このコラボないよな～って思ってたんで嬉しい」「日本を代表するスター2人の共演」「意外にも初対面だったのですね」など多くのコメントが寄せられた。