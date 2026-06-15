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IT系現役会社員のネコさやが、「【I-O DATA製 WN-7T94XR】設定したら2.8Gbpsに！最初にやるべきおすすめ設定7選」と題した動画を公開した。動画では、I-O DATA製のWi-Fi 7ルーター「WN-7T94XR」を導入した際、通信の安定化と高速化を実現するために見直すべき7つの重要な設定項目を解説している。



Wi-Fiが遅い、途切れるといった悩みを抱えるユーザーに向け、ネコさやはまずWeb管理画面へログインし、「セキュリティ」と「速度改善」の2軸から設定を見直すよう提案している。セキュリティ面では、Wi-Fiへの不正接続を防ぐため、2.4GHzや5GHz、6GHzなどの各帯域で個別に暗号化キーを変更する手順を紹介。さらに、システム設定から新しいユーザー名とパスワードを入力し、ルーターの乗っ取りを防止する対策の重要性を強調した。



速度改善の具体的なアプローチとして、「MLO SSIDを変更」するほか、環境によってはあえて「6GHzを無効にする」ことや「使用帯域を下げる」といった設定を指南。また、自動で帯域を切り替える「バンドステアリングを無効にする」設定や、プロバイダの接続方式を確認して手動設定を行うことで、通信の安定性が大きく増すという。



これらの設定をすべて完了させることで、ネコさやの環境では設定前に230Mbpsだった通信速度が2.8Gbpsまで向上し、「約12倍高速化」という劇的な変化を遂げた。「設定完了でこんなに変わる」と示された通り、最新ルーターの性能を最大限に引き出すには適切な初期設定が不可欠だ。通信速度に不満があるユーザーにとって、安全で快適なネット環境を構築する大きな手助けとなるだろう。