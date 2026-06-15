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YouTubeチャンネル「ゆっくり遺産の探検隊」が「【日本一の巨大商業施設の末路】今やマジで人も店もガラガラ…総工費600億円かけて事実上破産した巨大施設の現状がヤバすぎた【ゆっくり解説】」を公開した。動画では、北海道小樽市にある総工費約600億円の巨大商業施設「ウイングベイ小樽」の現状と、その背景にある数奇な歴史について解説している。



かつて「マイカル小樽」と呼ばれた同施設は、東京ドーム2.5個分にあたる敷地面積を誇る日本最大級の商業施設として開業した。オープン当初の4日間で42万6000人を動員するなど大きな話題を集めたが、動画内では「だんだんと空きテナントが目立ち始めてきた」と現在の寂れた様子を伝えている。使われていない区画はサバゲーフィールドや、小樽の宣伝ギャラリーとして活用されている。2番街の「アウトレットWALL」と呼ばれるエリアでは、シャッターや仕切りで覆われた区画が続く一方で、巨大な吹き抜けや5000台を収容する駐車場など、「平成の大型商業施設らしさを感じざるを得ない」と、かつての栄華を偲ばせる設備の数々を紹介している。



衰退の決定打となったのは、2001年の親会社マイカルによる経営破綻である。施設側も連鎖的に民事再生法の適用を申請することになり、「施設そのものに問題があったというより親会社の破綻に巻き込まれた」と当時の状況を解説する。その後「ウイングベイ小樽」へと名称を変え再出発を図るも、人口約10万人の小樽市に「100万人都市クラスの商業施設」を作ってしまったという需要のミスマッチが浮き彫りになる。加えて、小樽運河など主要な観光スポットから離れた立地であったため観光客を取り込めず、さらには札幌市と購買層を取り合う形になったことが苦境を深めたという。



だが、同施設は単なる空きビルになったわけではない。現在の上層階には保健所や総合福祉センターなどの公共施設が入り、「行政施設メインだったからまだわかるけど、他のエリアも閑散としていた」としつつも、市民向けの豪華な自習室が完備されている現状を紹介。「観光施設としては失敗したかもしれないが、生活インフラとしての役割は残っている」と語り、地元住民のための巨大な拠点として生まれ変わりつつある姿で動画を締めくくった。