浮気調査や身辺調査を手がけるMR探偵事務所（東京都新宿区）が、「夫婦のスマホ利用×浮気・不倫の兆候」に関する調査を実施し、その結果を発表しました。

【画像】うわ…えっぐ！ 「配偶者の浮気を疑った」既婚者たちのTOP回答（図解：8枚）

配偶者の“スマホの使い方”に違和感が…？

調査は4月24日・25日、30〜59歳の既婚男女を対象に、インターネットリサーチで実施。

まず、「あなたは、配偶者のスマートフォンの使い方に”違和感”を覚えたことはありますか？」と質問すると、27.1％の人が「はい」と回答しました。

さらに、「どのようなことがきっかけで違和感を覚えましたか？」と聞くと、最も多かった回答は「スマホを常に持ち歩くようになった（自宅内でも手放さないなど）」で37.8％でした。次いで、「スマホの画面を見えない向きで置くようになった」（34.7％）、「通知を非表示にする・通知を隠すようになった」（31.6％）、「ロック方法を変更・強化した」（28.6％）、「近づくと画面を閉じる・操作をやめるようになった」（26.5％）、「特定の相手とのやりとりを気にしている様子があった」（15.3％）、「『プライバシー』を強調する発言が増えた」（13.3％）の順となっています。

続いて、「その違和感は、結果的に浮気・不倫に関連していましたか？」と尋ねると、「浮気・不倫があったことが分かった」と回答した人は13.3％となりました。また、「浮気・不倫の可能性があると感じている（確証はない）」と回答した人は34.7％で、合計すると48.0％の人が浮気・不倫を疑うに至っている実態が浮き彫りになりました。

この結果について同事務所は「スマホのわずかな変化が、パートナーの行動変容を示す重要なシグナルとなり得ることが、数字からも裏付けられた形です」とコメントを寄せています。

既婚者の皆さん、配偶者のスマホの使い方に違和感を覚えたことはありますか……？