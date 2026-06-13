「昔買ったスカーフが捨てられない…」という人も多いのでは？ じつは、そんなスカーフをいつものコーデに取り入れるだけで、雰囲気ががらりと変わり、新鮮な仕上がりに。今回、プチプラブランドに詳しい40代のmakiさんに、簡単かつおしゃれ見えをかなえる「スカーフアレンジ」を教えてもらいました。

1：きれいめバッグにつける

まずは、きれいめなカバンにつけてポイントにする方法です。

【実際の写真】Tシャツコーデが一気に垢抜け！

初心者でも取り入れやすく、シンプルコーデがちょっとおしゃれに見えるのでおすすめ。持ち手の部分に軽く結ぶだけでサマになります。

2：首元に巻くだけでTシャツもおしゃれに

次は、Tシャツの首元に巻いてアクセントに。

シンプルコーデも、一気におしゃれな雰囲気に見えるのが不思議ですよね。スカーフの色合いをコーディネートと合わせることで、コーデにうまくなじみます。

3：ヘアゴムにつけてヘアアクセに

最後は、ヘアゴムに通して、ヘアアクセのように使ってみました。

ひとつに結んでゴムを隠すように結んだり、髪の毛に巻きつけてもかわいいです。

このまま結んで、スカーフを垂らすのもおしゃれに見えます。

今回、シンプルコーデのアクセントにぴったりなスカーフの取り入れ方を紹介しました。参考にしていただけたらうれしいです。