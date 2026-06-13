40代、家で眠っていたスカーフでおしゃれ見え。いつもの服があか抜ける「アレンジテク」3つ
「昔買ったスカーフが捨てられない…」という人も多いのでは？ じつは、そんなスカーフをいつものコーデに取り入れるだけで、雰囲気ががらりと変わり、新鮮な仕上がりに。今回、プチプラブランドに詳しい40代のmakiさんに、簡単かつおしゃれ見えをかなえる「スカーフアレンジ」を教えてもらいました。
1：きれいめバッグにつける
まずは、きれいめなカバンにつけてポイントにする方法です。
初心者でも取り入れやすく、シンプルコーデがちょっとおしゃれに見えるのでおすすめ。持ち手の部分に軽く結ぶだけでサマになります。
2：首元に巻くだけでTシャツもおしゃれに
次は、Tシャツの首元に巻いてアクセントに。
シンプルコーデも、一気におしゃれな雰囲気に見えるのが不思議ですよね。スカーフの色合いをコーディネートと合わせることで、コーデにうまくなじみます。
3：ヘアゴムにつけてヘアアクセに
最後は、ヘアゴムに通して、ヘアアクセのように使ってみました。
ひとつに結んでゴムを隠すように結んだり、髪の毛に巻きつけてもかわいいです。
このまま結んで、スカーフを垂らすのもおしゃれに見えます。
今回、シンプルコーデのアクセントにぴったりなスカーフの取り入れ方を紹介しました。参考にしていただけたらうれしいです。