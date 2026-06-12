お笑いタレントの平野ノラが10日、オフィシャルブログを更新。歯科治療を受けたことやニンニク注射でコンディションを整えたことを報告した。



この日、「ニンニク注射」と題したブログを更新した平野は、絵文字を交えながら「今日は歯医者で治療＆ニンニク注射してもらいました」と報告。ニンニク注射を受ける様子や鮮やかなピンク色の注射液が入ったシリンジの写真を公開。



また、「忙しい日が続きます！」と近況を明かしながらも、「がんばるんばー！」と平野らしい前向きな言葉をつづった。



さらに、読書中の一冊としてタレントのアグネス・チャンによる著書『10歳までに鍛えておきたい20の能力』を紹介。「今読んでるアグネスチャンさんの本！素晴らしい」とコメントし、 多忙な日々の合間に読書を楽しんでいる様子もうかがわせた。



この投稿にファンから「ニンニク注射は大変」「早く良くなるといいですね」などの声が寄せられている。